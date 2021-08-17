Katılım ne demek? Katılım bankacılığı ne anlama gelir?

Türkiye'de faizsiz bankacılığın daha hızlı gelişmesi adına Malezya İslam Bankaları Birliği, ile TKBB arasında 2012 senesinde bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Dünya üzerinde kullanılacak olan 52 üründen Türkiye içinde kullanılmayan ürünlerin katılım bankacılığının içerisinde kazandırılması hedeflenmektedir.

Katılım Ne Demektir?

Katılımın sözlük anlamına bakıldığında, “Bir kararın hazırlanması sürecinde, olgunlaştırılması, alınabilmesi, uygulanabilmesi ve son olarak da denetlenebilmesi aşamalarından bir tanesine, birkaçına ya da tamamına, o karardan direkt olarak veya dolaylı bir şekilde etkilenecek kişi veya kurumların, kuvveleri oranında katılabilmesi, katkıda bulunması” manasına gelir. İslami bankacılık sistemi olarak da bilinen bankacılık sistemi faaliyetlerinin şeriat ile belirler. Şeriat ödünç verilmiş olan paradan para kazanmayı bir başka deyiş ile faizcilik ve tefecilik durumunu yasaklamıştır.

Katılım Bankacılığı Nedir?

Faizin yasak olmasından dolayı için mevduat şeklinde toplanmış olan para reel ülke ekonomisine yatırılır. Sabit faizin yerine kâr/zarar ortaklığının söz konusu olduğu bu bankalar, para yatıracağı projeleri çok daha itinalı bir şekilde incelerler ve sağa sola kredi dağıtmayıp yalnızca sağlam yapılı olan projelere yatırırlar. Bu sebepten dolayı İslâmî bankalar Dünya üzerinde en sağlam olan bankaları arasında yer alır.

Finansal krizlerinden fazla etkilenmezler. Bunun sebebi, sıkı dokuyup ince elemelerinden dolayı paraları spekülatif finansal işlemlerin yerine sağlam bir geri dönüşümü olan projelere yatırmalarından dolayı kaynaklanır.

Türkiye'de İslami Bankacılık Sistemi Nasıldır?

Son seneler içinde gelişmiş olmasına rağmen Dünya'da başlıca merkezlerde takdim edilmiş bulunan ürünlerin henüz çok daha azı Türkiye'de müşterilere takdim edilmektedir. Türevleri ile beraber Dünya'da elliden fazla olan İslam finans ürünü mevcut iken Türkiye içerisinde katılım bankaları tarafından 2015 yılından beri murabaha ve sukuk ilk sırada olmak üzere henüz beş ürün hizmete sunulmaktadır.

Dünya'da 75 ülke arasında 700 İslami yapılı finans kuruluşunun 2013 yılından beri toplam aktif olan büyüklüğü 1.8 trilyon doları şeklindedir. 2009 krizinin ardından daha çok bilinmiş olan İslami finans pazarının büyüklüğünün 2020 senesinde 6.5 trilyon dolara ulaşacağı beklenmiştir. Faizsiz bankacılıkla 2025 yılına kadar Dünya üzerindeki Müslüman nüfusun tasarruflarının yarısını kendisine çekebileceği tahmin edilmektedir. Sektör temsilcilerine göre ise Türkiye içinde hâlâ karz-ı hasen, selem, istisna, mikro kredi ve benzeri gibi ürünlerin olmaması bir eksiklik şeklinde görülmektedir.