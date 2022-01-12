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Katılar basıncı iletir mi ya da neden iletmez? Katılar basıncı iki yöne iletir mi

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Katılar basıncı iletir mi ya da neden iletmez Katılar basıncı iki yöne iletir mi

Katılarda basınç belli başlı bazı unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak burada özellikle katılarda basıncı nasıl iletir merak edilen konular içerisinde geliyor. Peki, katılar basıncı aynen iletir mi ya da neden iletmez? Katılar basıncı iki yöne iletir mi tüm detayları ile derledik.

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Uygulanan kuvvet ve yüzey alanı ile beraber basıncın büyüğü değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber katılar üzerinden basıncın ise iletimi noktasında bu değişkenliğin yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor.

 Katılar Basıncı Aynen İletir mi ya da Neden İletmez?

Herhangi bir katı maddeye uygulanan basınç ile beraber yönü ve şiddeti değişmediği sürece, katılar basıncı aynı şekilde iletir. Bu durum fizik kanunları kapsamında herhangi bir şekilde değişmez. Özellikle kuvvetin miktarı ya da yüzey alanı değişmediği sürece basınç büyüklüğü de aynı halde kalır.

 Katılar Basıncı İki Yöne İletir mi?

Katılar üzerinden farklı yönler eşliğinde aynı kuvvet uygulaması ile beraber basınç her iki yön kapsamında da iletilir. Bu durum maddenin yapısı üzerinden ele alınır ve buna bağlı olarak ifade edilir. Farklı yönlere doğru kuvvet ile beraber basınç herhangi bir değişkenlik yaşanmadan iletim gösterir.

 

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