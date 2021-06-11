Katalog nasıl yazılır? TDK'ya göre katalog yazımı

Katalog kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Liste 2- Fihrist 3- Basım - Yayın

TDK'ya Göre Katalog Nasıl Yazılır?

Katalog kelimesi basın yayın sektöründe kitap listesi anlamına gelir. Bir mağazanın satışa çıkardığı ürünleri görselleri ve fiyatlarıyla birlikte bir araya getirdiği kitapçıklara da katalog adı verilir.

Bu kelime dilimize Fransızcadan geçmiş olsa da kökeni Antik Yunan dönemine kadar uzanır. Antik Yunancada da ''catalogue'' şeklinde yazılan kelime, gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş liste anlamına gelir.

Günlük hayatta ve çeşitli sektörlerde sıklıkla kullanılan katalog kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Katalog - Doğru

Katalok - Yanlış

Dilimize Fransızca ve Yunancadan geçmiş olan birçok kelime ''log'' diye biter. Log Yunancada hem giriş hem de günlük anlamına gelir. Bu ek, kalıp olarak kullanıldığı için kelimenin ''katalok'' şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi yanlıştır.

Örnek Cümleler:

1- Yarın öğleden sonra katalog çekimleri için ofiste olacağım. - Doğru

2- Bu marketin kataloklarına baktın mı? - Yanlış