Katalog nasıl yazılır? TDK'ya göre katalog yazımı
Sözlük anlamı liste olan katalog kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde literatüre giren bu sözcüğün orijinal hali ''catalogue'' şeklinde yazılır. İngilizcesi ''catalog'' olan kelime, reklamcılık, pazarlama, mağazacılık ve halkla ilişkiler gibi farklı sektörlerde sıklıkla kullanılıyor. TDK'ya göre katalog kelimesi nasıl yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Katalog kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Liste 2- Fihrist 3- Basım - Yayın
TDK'ya Göre Katalog Nasıl Yazılır?
Katalog kelimesi basın yayın sektöründe kitap listesi anlamına gelir. Bir mağazanın satışa çıkardığı ürünleri görselleri ve fiyatlarıyla birlikte bir araya getirdiği kitapçıklara da katalog adı verilir.
Bu kelime dilimize Fransızcadan geçmiş olsa da kökeni Antik Yunan dönemine kadar uzanır. Antik Yunancada da ''catalogue'' şeklinde yazılan kelime, gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş liste anlamına gelir.
Günlük hayatta ve çeşitli sektörlerde sıklıkla kullanılan katalog kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Katalog - Doğru
Katalok - Yanlış
Dilimize Fransızca ve Yunancadan geçmiş olan birçok kelime ''log'' diye biter. Log Yunancada hem giriş hem de günlük anlamına gelir. Bu ek, kalıp olarak kullanıldığı için kelimenin ''katalok'' şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi yanlıştır.
Örnek Cümleler:
1- Yarın öğleden sonra katalog çekimleri için ofiste olacağım. - Doğru
2- Bu marketin kataloklarına baktın mı? - Yanlış