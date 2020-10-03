Katalitik konvertör nedir? Katalizör ne demek ve ne işe yarar?

Katalitik konvertör araçların egzoz bölümünde yer alan en önemli parçalarından birisidir. Katalitik konvertör'ün kendine özgü bir çalışma mantığı bulunmaktadır.

Katalitik Konvertör Nedir?

Araçların egzoz bölümünde yer alan yanma esnasında oluşan araçtan çıkan zehirli gazların daha temiz bir şekilde havaya salınmasını sağlayan parçaya katalitik konvertör denir. Katalitik konvertör her araçta bulunan bir parçadır. Çevreyi daha iyi korumak amacı ile araçlardan çıkan gazın insan sağlığına olumsuz etki yaratmaması açısından üretilmiş bir parçadır.

Dünya genelinde tüm araçlarda bu parçanın kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Katalitik konvertör

araçlarda ki en önemli parçalardan biri olarak bilinmektedir. Gazların indirgenip ve zehirli gazların temizlenmesini sağlayan bir parçadır. Dünya genelinde zorunlu olarak bulunması şart bir parçadır. Bundan dolayı her araçta olduğunu söyleyebiliriz. Katalitik konvertör bir mühendis tarafından icat edilmiştir. Zararlı salınımları engellemek açısından otomobil üreticileri bir araca birden fazla katalitik konvertör koyabilir.

Katalitik Konvertör Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Katalitik konvertör'ün tarihteki ilk üreticisi ve öncüsü Rodney Bagley adındaki mühendisidir. Mühendis üretmiş olduğu bu parça ile çevreye zehirli gaz yayılımını önemli ölçüde engellemiştir.

Katalitik Konvertör Özellikleri

- Katalitik konvertörün ortalama çalışma sıcaklığı 500 derece ile 600 derece arasında değişmektedir.

- Araçlardan çıkan zehirli gazların çevreye yayılmasını engeller.

- Yüksek bir çevrim performansına sahiptir.

- Araçlarda ki termal yaşlanmanın önüne geçer.

- 100 bin kilometreye kadar yüksek performansla çalışma özelliği bulunmaktadır.

- İçerisinde seramik bir yapı bulunur.

- İçeriğinde zirkonyum ve özel yapılandırılmış malzemeler bulunmaktadır.

- Egzozların zararlı atıkları içeriğinde yer alan odacıklardan geçer ve burada temizlenir.

- Yanma ise motor dışında gerçekleşmektedir. Bundan dolayı yanma esnasında motora ekstra bir güç yüklenmez.

Katalitik Konvertör Sanatçıları

Böyle bir durum bulunmamaktadır.

Katalitik Konvertör Eserleri

Böyle bir durum bulunmamaktadır.