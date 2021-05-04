Kat İrtifakı Nedir? Kat Mülkiyeti İle Arasındaki Fark Nedir

Kat irtifakı kişilerin mal sahibi olmasının yollarından birisini oluşturmaktadır. Kat irtifakı bir alanda yapılacak inşaat faaliyeti üzerinde bir mülkiyet hakkına sahip olmayı ifade eder.

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı mülkiyet haklarından birisini oluşturmaktadır. Mülkiyet hakkı kişilerin bir yapı üzerinde bütün bir hakka sahip olmasını ifade eder. Bu hak insanlar için en önemli ve en geniş haklardan birisini oluşturmaktadır. Bu hakka sahip olan kişiler, mülkiyet hakkına sahip oldukları mal üstünde her türlü tasarruf da bulunma hakkına da sahip olmaktadırlar.

Kat irtifakı da bir arsa üzerinde başlanacak olan, faaliyete geçirilecek olan inşaat faaliyeti üzerinde her yönüyle bir mülkiyet hakkına sahip olmayı ifade eder. Bu mülkiyet hakkının amacı henüz yapımına başlanmadan oluşacak yapı üzerinde kişilerin her birinin ne kadar bir hakka sahip olduğunu gösterme amaçlı tanınan bir hak olmaktadır.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Fark Nedir?

Kat irtifakında henüz bir yapı yoktur. İnşaat aşamasında olan bir yapı bulunur. Kat mülkiyetinde ise bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı da ki mülkiyetten bahsedilir. Aynı zamanda kat irtifakı tapusu geçici olan bir tapudur. İnşaat tamamlanınca bu tapu yerine kat mülkiyeti tapusu verilir. Yani kat irtifakı inşaat başlamadan yapı üzerinde hangi katın, yerin mülkiyetinin o kişiye geçeceğini ifade den tapudur. Yapı tamamlanınca da yerini kat mülkiyeti tapusu alır.