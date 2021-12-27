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Kastetmek ne demek, ne anlama gelir? Kastetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Kastetmek#TDK#Kelime
Kastetmek ne demek, ne anlama gelir Kastetmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan kastetmek, ''kasıt'' sözcüğünden türetilmiştir. Kasıt, kişinin bir hedefi gerçekleştirme amacı ve gayesi demektir. Kastetmek sözcüğü, birine kötü davranmak ve zulmetmek anlamında da kullanılır. Hukukta terim anlamında kullanılan bu sözcük, adam öldürmeye teşebbüs anlamına gelir. Kastetmek ne demek, ne anlama gelir? Kastetmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Kastetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Amaç edinmek 2- Hedeflemek 3- Niyet etmek 4- İstemek 5- İstihdaf etmek

 6- Gaye edinmek 7- Teşebbüs etmek 8- Denemek 9- El Atmak 10- İcap etmek

  Kastetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

20.yüzyılın ilk yarısında literatüre giren kastetmek, bir şeyi söylemek ya da belirtmek istemek demektir. Kastetmek, zarar vermek ve bozguna uğratmak manasında da kullanılır.

 Kastetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Arapça kökenli sözcüklerle ''etmek'' yardımcı fiilinin birlikte kullanıldığı bazı kelimeler anlamca kaynaşır. Anlamca kaynaşan kelimeler ise ayrı değil bitişik yazılmalıdır. Türk Dil Kurumuna göre kastetmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

 Kastetmek - Doğru Kullanım

 Kast etmek - Yanlış Kullanım

 Kasdetmek - Yanlış Kullanım

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 Kastetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- O ne kadar inkar etse de bu sözleri beni kastederek söylediğini biliyorum.

 2- Herhangi bir canlının hayatına kasteden kişilerin insanlığından şüphe ederim.

 

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#Kastetmek#TDK#Kelime

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