Kastetmek ne demek, ne anlama gelir? Kastetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Kastetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Amaç edinmek 2- Hedeflemek 3- Niyet etmek 4- İstemek 5- İstihdaf etmek

6- Gaye edinmek 7- Teşebbüs etmek 8- Denemek 9- El Atmak 10- İcap etmek

Kastetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

20.yüzyılın ilk yarısında literatüre giren kastetmek, bir şeyi söylemek ya da belirtmek istemek demektir. Kastetmek, zarar vermek ve bozguna uğratmak manasında da kullanılır.

Kastetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Arapça kökenli sözcüklerle ''etmek'' yardımcı fiilinin birlikte kullanıldığı bazı kelimeler anlamca kaynaşır. Anlamca kaynaşan kelimeler ise ayrı değil bitişik yazılmalıdır. Türk Dil Kurumuna göre kastetmek kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

Kastetmek - Doğru Kullanım

Kast etmek - Yanlış Kullanım

Kasdetmek - Yanlış Kullanım

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Kastetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- O ne kadar inkar etse de bu sözleri beni kastederek söylediğini biliyorum.

2- Herhangi bir canlının hayatına kasteden kişilerin insanlığından şüphe ederim.