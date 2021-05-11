Kastamonu'nun alan kodu kaçtır? Kastamonu telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle sosyal aktiviteler konusunda en önemli şehirlerden biri olarak Kastamonu ön plana çıkıyor. Aynı zamanda sanayi ve tarım ve hayvancılık üzerinden de önemli bir potansiyel teşkil ettiğini dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda sabit olarak alan kodu merak edilen şehirlerden biridir.

Kastamonu'nun Alan Kodu Kaçtır?

Kastamonu alan kodu 0 366’dır. Verilen bu alan kodu ile beraber Kastamonu merkezde bütün ilçelerine kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle rahatlığı ile beraber denize girilebilir botlar eşliğinde seyahat imkanı tanıyan Kastamonu, pek çok aktiviteye ev sahipliği yapan önemli şehirler arasında geliyor. Aynı zamanda yerel harika yemekleri ve konaklama alanları ile beraber uygun fiyatlı şekilde almak mümkün.

Bu yüzden Kastamonu şehrinin alan kodu merak edilen durumlardan biridir. Arzu ettiğiniz herhangi bir sabit nokta iletişim kurabilmek için 366 alan kodu kullanabilirsiniz. Her açıdan gelişmeye devam eden ve Karadeniz bölgesinin en güzel şehirleri arasında yer alan Kastamonu, sabit hatlar üzerinde 366 alan kodu ile iletişim imkanı tanıyor. Özellikle sarımsağı ile meşhur olan Kastamonu için, dilediğiniz noktaya bu sabit alan kodu ile erişim sağlayabilirsiniz.