Kastamonu lise taban puanları 2021! Kastamonu LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kastamonu' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kastamonu'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 108 439,284 2,64 0,02 KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 405,4686 6,93 1,66 KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 72 388,2429 10,09 3,03 KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 72 378,4781 12,19 5,47 KASTAMONU / MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 363,6869 15,85 2,82 KASTAMONU / MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 362,1705 16,25 8,46 KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 68 340,2183 22,59 7,16