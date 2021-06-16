Kastamonu lise taban puanları 2021! Kastamonu LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Kastamonu'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kastamonu LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Kastamonu' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kastamonu'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|108
|439,284
|2,64
|0,02
|KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|405,4686
|6,93
|1,66
|KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|72
|388,2429
|10,09
|3,03
|KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|72
|378,4781
|12,19
|5,47
|KASTAMONU / MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|363,6869
|15,85
|2,82
|KASTAMONU / MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|362,1705
|16,25
|8,46
|KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|68
|340,2183
|22,59
|7,16
|KASTAMONU / İNEBOLU / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|337,045
|23,59
|12,19
|KASTAMONU / MERKEZ / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|305,8881
|34,75
|19,03
|KASTAMONU / TOSYA / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|296,3805
|38,72
|16,76
|KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,6806
|44,53
|28,62
|KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|271,8226
|50,57
|31,89