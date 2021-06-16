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Eğitim
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Kastamonu lise taban puanları 2021! Kastamonu LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Kastamonu lise taban puanları 2021! Kastamonu LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Kastamonu'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kastamonu LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kastamonu' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kastamonu'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce108439,2842,640,02
KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136405,46866,931,66
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce72388,242910,093,03
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce72378,478112,195,47
KASTAMONU / MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68363,686915,852,82
KASTAMONU / MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce68362,170516,258,46
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce68340,218322,597,16

 

KASTAMONU / İNEBOLU / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60337,04523,5912,19
KASTAMONU / MERKEZ / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34305,888134,7519,03
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30296,380538,7216,76
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30283,680644,5328,62
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30271,822650,5731,89
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