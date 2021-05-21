İnsanoğlu kendini tarihin her döneminde dil, din, ırk, renk gibi farklılıklara göre kategorize etme çabasına girmiştir. Asil kanı taşıyanlar, hanedanlıklar, tek bir grubun diğer tüm gruplardan üstün olduğunu savunanlar, beyazlar, siyahlar vb. Bu durum zaman zaman çarpıklıklara, çatışmalara ve hatta iç karışıklıklara dahi neden olabilmiştir.

Özellikle bazı toplumlarda bu durum çok daha katı ve çok daha kuralcı bir şekilde yaşanmaktadır. Bu sistem özelliklerine sahip toplumlarda doğan bireyler doğdukları ilk andan itibaren hangi gruba mensup olduğu belli olan, bu grupta kendisi için belirlenen hayatı yaşamak zorunda olan bireyler halini alırlar. Bu sistemin belki de en bilindik olanı kast sistemidir.

Kast Sistemi Nedir ve Özellikleri Nelerdir? Kast Sistemi Sınıfları Hakkında Bilgi

Kast terimi köken olarak Portekizcede saf soy anlamına gelir. Kast sistemi, bu sistemin uygulandığı toplumlarda insanları birbirinden keskin ve net bir çizgiyle ayıran siteme denir. Bu sisteme göre insanlar kategorize edilir ve yaşamlarını bu şekilde yaşamak zorundadırlar. Kast sisteminin ayrım kriterinin en bilinen nedeni ırk ve dindir.

Eşitsizliğin en belirgin hali olan kast sisteminde insanlar sosyal tabaklarına göre ayrılır ve bu tabakalar arasında geçiş yapmak imkansızdır. Ayrıca bu sistemde tabakalar arasında birlikte yemek yenilmesi bile yasak ve her tabaka sadece kendi içerisinde olan kişilerle evlilik yapma şansına sahiptir. Kast sistemi geçmişte birçok ülkede kullanılmıştır. Bunlardan en bilinenleri Hindistan, Çin, Nepal ve Bangladeş gibi uzak doğu ülkeleridir. Özellikle Hindistan’da bu sistem yakın bir geçmişe kadar devam etmiştir. 1975 yılında resmi olarak kaldırılsa da bu sistem, Hindistan’ın kırsal kesimlerinde halen devam ettirilmektedir.

Kast sistemi insanları ilk olarak Varna ve Jati olarak iki dala ayırmaktadır. Varna kastın dört tabakasını, yani insanların toplumun hangi sınıfında yer alması gerektiğini ifade ederken, Jati’de insanların yaşam tarzlarını, hangi meslekleri icra edebileceklerini ve nasıl bir hukuk anlayışına sahip olacaklarını belirleyen unsur olarak adlandırılır. Varna bir piramit şeklinde düşünülebilir. Bu piramidin en tepesinde Brahman, onun hemen altında Kşatriya, üçüncü basamakta Vayşiya ve en alt basamakta da Südralar olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.

1- Brahman

Brahmanlar kast sisteminin en üst sınıfıdır. Bu sınıfta din adamları ve bilginler bulunur. Sosyal düzeni ve dini düzeni kontrol ederler. Bu sınıfta bulunan kişilerin en önemli görevi Veda isimli kutsal kitaplarını incelemek, bunula ilgili eğitim almak ve bunu başkalarına öğretmek, felsefi ve dini düşüncelerde bulunmak, kutsal kitapları okumak ve dini ayinleri icra etmek olarak sıralanabilir.

2- Kşatriya

Bu sınıfın mensupları üst düzey asker ve yöneticilerdir. Bütün büyük subay, komutan ve yöneticiler bu sınıfın bir parçasıdır. Kşatriya sınıfında olanların ülkelerini savunmak, sıkıntıda olanlara yardım etmek gibi görevleri bulunur.

3- Vayşiya

Bu sınıf ticaret ve ziraatla uğraşan kişilerden oluşur. Orta halli tüccarların yer aldığı bu sınıfta, toprak sahibi ve çiftçilerde bulunabilir. En önemli görevleri ticaret ve ziraatla uğraşmak, topraklarını işlemek ve üretmektir.

4- Südralar

Genel olarak köylülerden oluşur. Bir nevi köle sınıfıdır. Bu sınıftakilerin görevi kendi üzerinde bulunan üç farklı sınıfa da hizmet etmektir. İşçilerden meydana gelen bu sınıfa yüksek kastlardan yapılan her türlü zulüm de meşrudur.