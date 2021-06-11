Kaşmer ne demek? TDK'ya göre kaşmer kelimesinin anlamı nedir? Kaşmer sözlük anlamı

Kaşmer kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan bazı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Soytarı 2- Rimel 3- Güldürücü

TDK'ya Göre Kaşmer Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre kaşmer kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Anlattıklarıyla çevresindeki insanları güldüren muzip ve uçarı kimse

Osmanlı döneminde genellikle mizahi öyküler anlatarak etrafındaki kişileri güldüren insanlar kaşmer olarak nitelendirilirdi. Bu kişiler nükteli konuşmaktan hoşlandıkları için ''nükte- şinas'' olarak da tanımlanırdı.

İkinci Anlamı: Soytarı.

Anlattığı masal ve hikayelerle padişahı ya da kralı güldüren kimselere de kaşmer denir. Kaşmerlerin görevi sağdan soldan dinlediği hikayeleri değiştirerek ve mizahi unsurlarla bezeyerek krala anlatmaktır. Osmanlı Devletinde de saraya bağlı birçok kaşmer vardı. Kaşmerler padişahı güldürürlerse altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirdi.

Üçüncü Anlamı: Kaşları bitişik olan kimse.

Kaşmer Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler:

1- Grubun en kaşmer üyeleri, anlattığı hikayelerle hepimizi fazlasıyla güldüren Ali ve Furkan. (Muzip anlamında kullanılmış)

2- Padişah iki saat boyunca kaşmerin anlattığı hikayelere gülüp hoşça vakit geçirdi. ( Kaşmer kelimesi bu cümlede Soytarı anlamında kullanılmış)