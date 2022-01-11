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Kasların görevleri nelerdir? Vücuttaki kasların çeşitleri, özellikleri ve işlevleri

#Kas#Vücut#Hareket
Kasların görevleri nelerdir Vücuttaki kasların çeşitleri, özellikleri ve işlevleri

Vücutta birbirinden farklı çok sayıda kas bulunmaktadır. Kasların ise görevleri de oldukça önem taşır. Kasların görevleri nelerdir? Vücuttaki kasların çeşitleri, özellikleri ve işlevleri nelerdir tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

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Kaslar vücutta hayati bir öneme sahip olması ile bilinmektedir. Kas ve kas grupları olmasaydı yaşamak da mümkün olmazdı. Kaslar genel olarak organların ve kalbin çalışması için de çok önem taşır.

 Kasların Görevleri Nelerdir?

 Vücuttaki her bir kasın çok önemli görevleri bulunmaktadır. Günlük yaşamda da kas gruplarına bağlı şikayetler ortaya çıkabilir. Şikayetler ortaya çıktığı zaman kas gruplarına bakılır. Vücuttaki kas gruplarının ana görevi iskelet sistemini ayakta tutmaktadır. Kaslar sayesinde organlar ve kalp de rahatlıkla çalışır.

 Hayati değer taşıyan kasların görevleri de çok önemlidir. Kaslar canlılarda iskeletler ile birlikte büyük bir destek sağlar. Kaslar sayesinde canlılarda iskeletin dikliği ve organizmanın şekil alması sağlanır. Kaslar sayesinde omurgalılarda bulunan eklemler birbirine bağlanan iskeletin kasılıp gevşemesini de sağlamaktadır.

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 Vücuttaki Kasların Çeşitleri Nelerdir?

 Omurgalılardaki vücutta 3 tipte kas dokusu bulunur. Vücutta yer alan iskelet kası vücudun daha rahat hareket etmesini sağlamaktadır. İnsan bedeninde yaklaşık 600'den fazla iskelet kası bulunur. Kas grupları da iskeleti hareket ettirmek için çalışabilir. Bunun yanı sıra sinir sistemi kası kasılmaya işaret edebilir. İnsanlarda hareket edilirken bireysel olarak kaslara konsantre olunmaz. Vücutta bulunan kalp kası istemsiz olarak kendiliğinden çalışmaktadır.

 Kalbin duvarlarını oluşturan kalp kası kanı beyin vasıtası ile gelen sinyallerden vücuda pompalamaktadır. Ayrıca kalp kası da sabit ve ritmik atımı oluşturmaktadır. Kalp kası sayesinde kalbin kasılmalarını da üreten elektriksel etki oluşturulur. Kalp kası genel olarak kalp atış hızı arttığında etkileri de değiştirmektedir. Bunun yanı sıra düz kaslar içi boş organlar ve solunum yolları ile kan damarları için de dış duvar oluşturur. Düz kaslar sayesinde midedeki yiyecek iletimi ve mesaneden idrar çıkışı gibi hareketler oluşur. İstemsiz kaslar olarak bilinen düz kaslar uyaran ve sinir uyarılarına göre daralabilir.

 Kasların Özellikleri ve İşlevleri

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 Kaslar vücut için hayati bir öneme sahiptir. Kas hareketleri vücudu doğrudan etkilemektedir. Özellikle nörolojik sinyaller kas hücrelerinde elektriksel etkileşim oluşturur. Kaslardaki elektriksel iletim ile birlikte kalsiyum da hücrelere salınmaktadır. Bu sürede ise çok kısa bir kas seğirmesi oluşacaktır. Hücreler arasında çeşitli bağlantı problemleri oluşabilir. Böylelikle sinire bağlı kas hastalıkları da ortaya çıkabilir. Kas ağrıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Aşırı kas kullanımı ve zorlama gibi basit durumlarda da kas ağrıları ortaya çıkabilir.

 Vücutta yaşanan kas bozukluklarına dikkat edilmelidir. Kasların uyarılabilme, iletilebilme, elastik olma, vizkozite ve kasılabilme gibi çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Kasların vücuttaki genel görevleri güç oluşturmaktır. Ayrıca kaslar sayesinde dış ve iç organlarda hareket de sağlanabilir. Vücutta bulunan tüm kas çeşitleri esnek olmasının yanı sıra kasılmaktadır. Gelen uyarılara karşılık veren kaslar uyarıları da iletebilirler. Ayrıca çizgili kaslar uzun ve silindir şeklinde olması ile bilinir.

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 Kas Kasılmaları Nasıl Olur?

 Vücutta oluşan kas kasılmaları mutlaka ciddiye alınmalıdır. Vücuttaki myozin flamentleri ile aktin etkileşimi sonucunda aktin flementlerinin ortaya çekilmesi ile sarkomer boyu da kısalır. Tüm bu etkileşimler sonucunda ise kas kasılması gelişir. Kas kasılmalarında myozin ve aktin arasında da aktomyozin köprücükleri kurulabilir. Vücuttaki aktin filamentleri myozin flementleri üzerine kaydığında kas kasılması meydana gelecektir. Kas kasılmaları da mutlaka dikkate alınmalıdır. Kas kasılmalarına çok dikkat edilmesi ve gereken önlemin de olabildiğince çabuk alınması yarar sağlar.

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#Kas#Vücut#Hareket

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