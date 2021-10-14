Kasket ne demek, ne anlama geliyor? Kasket kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Kasket kelimesi, dilimizde uzun yıllardır kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.
Kasket Ne Demek?
Kasket kelimesi, günlük hayatta uzun yıllardır kullanılan ve vatandaşlar tarafından merak edilen bir kelimedir. Kasket kelimesi, Fransızcadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Kasket kelimesinin anlamı ise, genellikle erkeklerin giydiği ve önü siperli olan başlık demektir.
Kasket Ne Anlama Gelir?
Kasket kelimesi, daha çok erkeklerin kullandığı önü siperli bir başlık demektir.
Kasket Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?
Kasket kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimizde uzun yıllardır kullanılan bu sözcük TDK’ya göre, genellikle erkeklerin giydiği, önü siperli başlık anlamına gelir. Bu kelime, erkeklerin kullandığı koruyucu bir başlık anlamına gelir. Kasket, başı darbelere karşı korumaya yarayan bir araçtır.
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