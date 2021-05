Kaşağı kitabını kim yazmıştır? Kaşağı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Kaşağı 1919 yılında Osmanlı döneminde ele alınmış bir eserdir. Yazarın ölümünden yaklaşık 6 yıl sonra bu kitap basılmıştır. Türk edebiyatında hızlı satan ve en çok sevilen kitaplardan bir tanesi olmuştur. Kaşağı 1938 yılında ise toplam da 9 cilt olarak yayın evi tarafından yayınlanmıştır. Farklı bir bakış açısına sahip kitaptır.

Kaşağı Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kaşağı kitabında yalan kavramı ele alınmaktadır. Yalan söylemenin ne denli sonuçlar doğurabileceğini kitap detaylı bir şekilde işler. Kitabın ana fikri ise yalan söylemek her koşulda çok kötüdür. Bazı durumlarda basit yalanlar olarak da gösterilen beyaz yalanlar bile söylemek çok büyük sonuçlar doğurabilmektedir.

Kaşağı Kitabını Kim Yazmıştır?

Kaşağı kitabının yazarı ünlü Türk yazar Ömer Seyfettin'dir.

Kaşağı Özet

Hasan ve Kahraman iki kardeştir. Birlikte ailesine ait olan çiftlikte çalışmaktadırlar. Çiftlikte Hasan ve Kahraman'ın çok sevdiği olan atlar da yer almaktadır. Bu iki kardeş atlara çok büyük sevgi beslemekte ve onları bulduğu her fırsatta sevmektedirler. Çiftlikte yer alan atların bakımını ve temizliğini çiftlikte çalışan olan Dadaruh yapmaktadır. Dadaruh son derecede hayvan sever ve iyi niyetli birisidir. Dadaruh'un her gün atlara yapmış olduğu bakımı izlemekten büyük keyif duyarlar. Kahraman diğer kardeşine göre daha fazla at meraklısıdır.

Kahraman bir gün kimse yokken atın birini gözüne kestirir ve kaşağılamak ister. Dadaruh'un kullanmış olduğu kaşağı ise ortalarda yoktur. Etrafa iyice bakar ve o kaşağıyı bulmak ister. Fakat onun yerine daha önce Dadaruh'a gelmiş olan ve hediye edilen kaşağıyı bulur. Bununla birlikte atı kaşağılamak ister. Heyecanlı ve biraz da telaşlı bir şekilde atları kaşağılamak ister. Kaşağı yeni olduğundan dolayı atların canı yanar ve atlar ses çıkarmaya başlar. Atların huzursuz olduğunu gören ve canlarının yandığını hisseden Kahraman ise kaşağıyı duvara sürter. Bundan sonra ise kaşağının uçları artık eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü duvara sürtmesinden dolayı kaşağı uçları bozulmuş ve işlevini yerine getiremiyor durumdadır.

Bu durumu gören Kahraman ise birden agresifleşerek ellindeki kaşağıyı yere fırlatmıştır. Yere çarptıktan sonra uçları daha önce bozulmuş olan kaşağı bir de kırılmış vaziyettedir. Kaşağı kırıldığı anda Kahraman olay yerinden kaçar ve uzaklaşır. Sabah olur ve kaşağının kimin tarafından kırıldığı bilinmemektedir. Babası iki kardeşe de kaşağının kim tarafından kırıldığını sorar. Kahraman ise olaydan hiçbir haberi olmayan kardeşine yani Hasan'a suçu atar. Hasan'da bunun üzerine bir daha ahıra giremez. Babası tarafından ahıra girme yasağı verilir. Kahraman bu şekilde cezadan kurtulduğunu düşünmüştür.

Olaydan bir kaç yıl sonra ise bu olay Kahraman'ın aklından hiç çıkmaz. Bir müddet sonra kardeşi olan Hasan hastalanmıştır. Amansız bir hastalığa yakalanan Hasan tüm şifacılara rağmen hayatta kalamaz ve vefat eder. Kahraman ise kardeşinin ölümünden kendisinin sorumlu olduğunu düşünür. Bundan dolayı kendisini affedemez. Kardeşinden helallik almak ister fakat kardeşi öldüğü için iş işten geçmiş durumdadır. Bu onun hayatında yaşayabileceği en büyük derslerden biri olur.

Kaşağı Karakterleri

- Hasan

- Dadaruh

- Kahraman

- Baba

- Pervin