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Kas kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kasın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Kas#Eş Anlamlısı
Kas kelimesinin eş anlamlısı nedir Kasın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Farklı kelimelerin anlamları aynı anlamı ifade edebiliyor. Aynı anlamı ifade eden sözcükler eş anlamlı olarak kabul ediliyor. Kas kelimesinin herhangi bir eş anlamı olup olmadığı kişilerce araştırılıyor. Kas kelimesinin sahip olduğu eş anlamlı sözcüklerle kurulan örnek cümleler merak ediliyor. Kas kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kasın eş anlamlı ile örnek cümleleri detayları ile derledik.

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Kas kelimesi Türkçe dilinde yer alan ve anlamı herkes tarafından bilinen bir kelimedir. Kas kelimesi yerine adale kelimesi tercih edilebiliyor. Birbirleriyle aynı anlama sahip olan kelimelerdir.

 Kas Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Özel araştırmalar yaparak birçok konuda bilgi sahibi olmak mümkündür. Eş anlamlı kelimelerin araştırmasını yapan bireyler, doğru bilgiler için zaman harcıyor. Eş anlamı araştırılan kas kelimesi, herkes tarafından öğrenilmek isteniyor. Eş anlamlı olan kelimelerin sahip olduğu bazı özellikler bulunuyor. Kas kelimesinin eş anlamlısı da, adale kelimesidir. Adale kelimesi, kas kelimesi yerine kullanılabiliyor. Aynı anlama sahip kas ve adale kelimeleri, aynı anlamı ifade ediyor.

 Kasın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Kas sözcüğünün eş anlamı olan adale kelimesiyle ilgili yapılan araştırmalar bulunuyor. Hangi anlamda kullanıldığını anlamak isteyenler, örnek cümlelerin araştırmasını yapabiliyor. Kas kelimesinin eş anlamlısı olan adale sözcüğüyle kurulan örnek cümleler bulunuyor. Adale kelimesiyle kurulan örnek cümleler şu şekildedir;

Isınmadan spora başlarsan adale sorunu yaşarsın.

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Adalelerin güçlenmesi için düzenli spor yapman gerekiyor.

 

 

 

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