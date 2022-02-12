Kaş hangi bölgede, haritada nerede? Kaş ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Kaş, Antalya ilinin bir ilçesi olarak bilinmektedir. Bu durumda ise Kaş'ın Akdeniz bölgesinde bulunduğunu söylemek de mümkündür. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyısı olan ilçelerden birisi olarak da ifade edilebilir. Kaş özellikle son zamanlarda doğal güzellikleriyle ve turizm faaliyetleri ile en fazla tercih edilen tatil beldelerinden birisi olarak ifade edilebilir.

Kaş Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Kaş, Türkiye'nin güneyinde bulunmakta olan ilçelerden birisi olarak bilinmektedir. Akdeniz bölgesinde yer alan Kaş, Antalya ilinin bir ilçesi olarak da ifade edilebilir. İl merkezine 187 kilometre uzaklıkta bulunan Kaş, yaklaşık olarak 55-60 bin civarında bir nüfusa sahiptir.

Türkiye haritasında ise sadece iller yer almaktadır. İlçeler harita gösterilmemektedir. Kaş ilçesi de haritada görülen Antalya ilinde yer almaktadır. Bu durumda Kaş, haritada Antalya'da gösterilebilir. Antalya iklimi ve bulunduğu bölge nedeniyle turizm yönünden oldukça gelişmiş bir bölge olarak ifade edilebilir. Kaş en fazla tercih edilmekte olan turizm bölgelerinden birisi olarak bilinmektedir.

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Kaş ilçesine birçok farklı yol ile gitmek mümkün olmaktadır. Kaş ilçesine hava yolu ile gitmek isteyen kişilerin ise tercih edebilecekleri en yakın hava yolu Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan havalimanı olmaktadır. Sonrasında ise karayolu ile yola devam etmek mümkün olmaktadır.

Kaş İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Kaş, Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilinin bir ilçesi olarak ifade edilebilir. Kaş, bölgenin turistik ilçelerinden birisi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Antalya ilinin en batısında bulunmakta olan ilçesi olarak da ifade edilebilir. Kaş ilçesinin yaklaşık olarak 70 kilometre civarında bir sahil uzunluğu olduğu da bilinmektedir.

Farklı doğal güzellikleri son zamanlarda oldukça fazla ilgi gören ilçelerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Kaş özellikle yaz aylarında birçok turist çekmektedir. Durum böyle olunca da Kaş ilçesinin nerede olduğu bilinmek istenmektedir. Kaş genel olarak fazla kalabalık bir nüfusa sahip değildir. Ancak turizm nedeniyle yaz aylarında bir haraketlilik yaşanmaktadır. İlçe daha kalabalık bir hale gelmektedir.

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Kaş ilçesinde Akdeniz ikliminin hakim olduğunu söylemek mümkündür. Akdeniz iklimi ise genel olarak ılıman geçen bir iklim çeşidi olarak ifade edilebilir. Akdeniz iklimi yazların sıcak ve kurak olarak geçmesine kışların ise ılık ve yağışlı olarak geçmesine neden olan bir iklim olarak ifade edilebilir.

Kaş Turizmi

Kaş ilçesi turizm bölgesi olarak çok fazla tercih edilen tatil bölgelerinden birisi olarak ifade edilebilir. Kaş bölgesinde özellikle dalgıç turizminin son derece gelişmiş olduğunu söylemek mümkündür. Her sene bölgeye dalmak için birçok turistin gittiği bilinmektedir.

Kaş bölgesi aynı zamanda tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile de her sene birçok turisti kendisine çekmektedir. Son zamanlarda Kaş'ta dağcılık, rafting ve trekking gibi turizm faaliyetleri de artış göstermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için bölgeye gitmek isteyenlerin oranı da oldukça fazladır.

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Kaş turizmi denildiği zaman öncelikli olarak yamaç paraşütü ve dalış akla gelmektedir. Kaş ilçesi dalış bölgesi olarak bilinmektedir. Türkiye de en fazla dalış merkezi bulunan tatil yöresi Kaş olarak ifade edilebilir. Özellikle dalış yapmak isteyen kişilerin Kaş bölgesini tercih ettikleri bilinmektedir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından tercih edilen bir tatil bölgesi olarak ifade edilebilir.