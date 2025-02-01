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Kartalkaya yangını nedeniyle okullar 'Psikososyal Destek Planı'yla açılacak

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#Kartalkaya#Yangın#Psikososyal
Kartalkaya yangını nedeniyle okullar Psikososyal Destek Planıyla açılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 13:28

Millî Eğitim Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlatılacağı 3 Şubat’tan itibaren uygulanmak üzere öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Plan kapsamında travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi yapılacak.

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MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlatılacağı 3 Şubat’ta okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmî yazıyla illere duyuruldu. MEB Psikososyal Destek Eylem Planı’nda tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

AİLELERE BİLGİLENDİRME
Eylem planı kapsamında okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca, Bakanlık koordinasyonunda il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak.

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ÖĞRETMEN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan “Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı” kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINACAK
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerle yapılacak çalışmalarda, çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılacak. Bu doğrultuda, öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarını desteklemek, psikolojik iyi oluş hâllerini korumak ve duygularını paylaşmalarını sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli psikososyal çalışmalar yürütülecek. Süreç boyunca öğretmenler ve ebeveynler, zorlayıcı yaşam olayları sonrası yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilere psikososyal yardım broşürlerinden ulaşabilecek.
Travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de yapılacak. Ayrıca söz konusu çalışmalarda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılı ve görsel materyaller kullanılacak.

 

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#Kartalkaya#Yangın#Psikososyal

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