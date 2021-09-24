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Kartal Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Kartal Vardır?

Kartal Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Kaç Çeşit Kartal Vardır

Doğada yaşayan bazı kuş türleri bulunuyor. Kartal, kuş türleri arasında yer alan yırtıcı kuşlardır. Kartallar hakkında meraklı olan kişiler, kartallar hakkında araştırma yapabiliyor. Kartalların türleri ve özellikleri hakkında insanlar internet üzerinde birçok araştırma yaparak, daha geniş kapsamlı bilgilere ulaşmak istiyor. Kartal türleri ve özellikleri nelerdir? Kaç çeşit kartal vardır detayları ile derledik.

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Doğada bilinen yırtıcı kuşlardan biri de kartaldır. Kartalların bilinen birçok farklı türü bulunuyor. Kaya kartalı, şah kartal, bozkır kartal ve tavşançıl kartal, kartal türleri arasındadır. 

 Kartal Türleri ve Özellikleri Nelerdir? 

 Yırtıcı kuşlar arasında bulunan kartallar, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşamına devam eder. Etçil bir kuş türüdür. Uzun ve kıvrık gagalara sahip ve kanatları olan bir canlıdır. Dünya üzerinde uçarak en yüksek noktaya ulaşabilen kuşlardan biridir. Görme özellikleri çok gelişmiş ve çok yüksek tepelerde yuvalarını yapan kuşlardır. 

 Yüksek noktalara yuva yaparak yumurtlama işlemlerini gerçekleştirir. Aile yaşantıları oldukça fazladır. Yaşadıkları süre boyunca tek bir eşe sahip olur ve yaşamına devam eder. Yumurtaların kuluçka dönemleri 7 ile 8 hafta arasında değişiklik gösterir. En fazla 3 ile 5 adet yumurtlayabiliyor. Her üç saatte bir olacak şekilde yumurta çevrilir. Anne ve baba kartallar yuvayı sırayla bekler ve korur. 

 Beklenilen tüm süre sonunda yumurtadan çıkan yavruların iri olanları diğer kardeşlerini yuvadan uzaklaştırır. Anne ve baba kartallar genellikle yaşanan duruma müdahale etmez. Yaklaşık 4 ile yaşına gelmiş bir kartal, yetişkin kartal türüdür. 4 yaşından sonra yetişkin tüyler kartallarda görünmeye başlar. Kanat uzunlukları toplam 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Dünyada bulunan yaklaşık yirmi farklı kartal türü vardır. En çok bilinen kartal türleri şu şekilde sıralanabilir; 

Kaya kartalı 

Tavşancıl kartal 

Şah Kartal 

Bozkır kartal 

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Türkiye'de en çok yaşayan kartal türlerinden biri de, yılan kartalıdır. Yılan kartallar çok akıllı olmasıyla bilinen kartal türleridir. Yüksek bir noktada tüm bölgeyi gözetler ve radar gibi her alanı görebilir. Çok hızlı bir canlı olmaları nedeniyle, avlarına hızlı bir şekilde yaklaşabilir. Yılanları kendisini sokamayacak şekilde kolayca yakalayabilir. Hızlı ve atik olması nedeniyle avlanma konusunda oldukça başarılı işler gerçekleştirir. Tavşan, fare ve balık gibi birçok canlıyı yakalayarak beslenme ihtiyaçlarını karşılar. 

 Kaç Çeşit Kartal Vardır? 

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 Tüm dünyada yaşayan kartalların birçok farklı çeşidi bulunuyor. Farklı türleri olması nedeniyle, her ülkede farklı türler görülebiliyor. Ülkemizde genellikle yılan kartal türleri bulunuyor. Yılan kartallar Türkiye'de daha yaygın olarak görülebilir. Çok yüksekte uçan kuşlar olması nedeniyle, yüksek noktalarda yaşarlar. Gözle görülebilecek seviyelerde çok uçmayan kuş türleridir. Genellikle yuvalarını da dağlık alanlara yaparak, hayatlarına devam eder. Şehir merkezine çok yaklaşmaz ve genellikle doğada yer alır. 

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 Yırtıcı kuşlar arasında kartallar herkes tarafından biliyor. Kartalların tam olarak hangi çeşitlerinin hangi özellikleri olduğu da merak ediliyor. Kartalların en belirgin özellikleri arasında, gözleri bulunuyor. Gözleri oldukça keskin olması nedeniyle, avını kolayca yakalayabilir. Kartal türleri arasında bulunan özellikler farklı değildir. Her ne kadar görsel anlamda farklılık olsa da, taşıdıkları özellikler genel anlamda aynıdır. 

 Kartal çeşitlerinden biri olan bozkır kartal, bozkır olan alanlarda çok yaşar ve avlanmayı çok sever. Kartallar yemek bulma konusunda çok zorluk yaşayan canlılar değildir. Özellikle yüksek tepelere çıkabilen kuşlar olması nedeniyle, her alanı gözleriyle tarayabilir ve avını görebilir. Avlarını izleyerek yapılacak olan bir hamleyle kolayca avını yakalayabilir. Oldukça etkili olan kuşlar arasında bulunuyor.

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