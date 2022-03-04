Kartal Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Kartal Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul'un en güzel ilgi gören ilçelerinden biri de, Kartal ilçesidir. Kartal ilçesine gitmek için Anadolu yakasına ulaşmak gerekiyor. Kartal ilçesinde Kartal adliyesi bulunduğundan farklı bir adliyeye gitmek gerekmiyor.

Kartal Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Şehirlerin büyük olması bireylerin zorlanmasına neden oluyor. Özellikle araştırılan ilçeler kişilerce öğrenilmek isteniyor. İlk defa farklı bir bölgeye gidecek olanlar ilçelerin konumunu araştırabiliyor. Kartla ilçesi de kişilerce öğrenilmek istenen ilçeler arasındadır. İlçeleri araştırarak konum bilgisini öğrenmek mümkündür. İstanbul şehri ilçesinden biri olan Kartal, Anadolu yakasındadır. Kartal ilçesi, Kartal ilçesinde bulunan adliyeye bağlıdır.

İstanbul Kartal Avrupa mı Yoksa Anadolu Yakası mı?

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Kartal ilçesi hakkında merak edilenler kişilerce kapsamlı olarak araştırılıyor. Hangi konumda olduğu en çok merak edilen bir bilgidir. İstanbul şehrinin iki farklı yakası vardır. Kartal şehri de belirtilen yakalardan birinde bulunuyor. Anadolu yakasında yer alan ilçeler arasında Kartal ilçesi bulunuyor. Kartal ilçesi Anadolu yakasının bir ilçesidir.