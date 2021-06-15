Kart numarası nedir, nerede yazar? Kredi kartı numarası kaç haneli olur?

Dijital platformlarda kredi kartına ihtiyaç duyulur ve ödeme sırasında alışveriş yaparken alışveriş yapılan kanalın talep ettiği bazı tuşlamalar yapılması gerekiyor. Online alışveriş sırasında, kart üzerinde yazılı olan tüm bilgilerin alışveriş yapılan kanal tarafından ortaya çıkarılan sayfadaki ilgili boşluklara yazılması gerekir.

Kart Numarası Nedir?

Kart numarası, kart ile alışveriş yapmanızı sağlayan 16 haneli numaradır. Kart numarası, kartın ön yüzünde yazılı olur. Kart üzerinde yer alan 16 hanelik sayıdaki her rakamın kendine özgü bir anlamı vardır. Kart üzerindeki ilk rakam kartın Visa mı yoksa MasterCard mı olduğunu gösterir. Visa kredi kartlarının kart numarası 4, MasterCard kredi kartlarının kart numarası ise, 5 ile başlar. Kartın üzerinde bulunan ilk 6 rakamı kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Son rakam ile ilk altı rakam arasında bulunan rakamlar ise, banka tarafından müşteriye atanış kart numarasını ifade eder.

Kart Numarası Nerede Yazar?

Kart numarası 16 haneden oluşan bir numaradır. Bu numara ise, kartın ön yüzünde yer alır. Bu numara, kartın kimlik numarasını oluşturur. Özellikle de online alışveriş yaparken alışveriş yapılan kanal sizden kart numarasını ve bilgilerini talep eder. Kredi kartı numarası, 16 haneli olarak, kredi kartının ön kısmında ve alt tarafa yakın bir bölgede kredi kartının enini kapatacak şekilde kabartmalı olarak sayılar 4'er haneli olacak şekilde ayrılarak yazılır.

Kredi Kartı Numarası Kaç Haneli Olur?

Kredi kartlarında kart numarası her kartta standart olacak 16 haneden oluşur. Kredi kartı numarası, kartın kimlik bilgisini oluşturur. Kart numarasının yabancı ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, kötü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle dikkatli davranmanız gerekir. Kart numarası, 4 haneli numara dizisinin yer alan ve toplam 16 haneden meydana gelen numaradır.

İnternet Alışverişinde Gereken Kart Bilgileri

Kart numarası, kredi kartının üzerinde yer alan en önemli rakamlardır. Kart numarası, internet alışverişlerinde de sıkça kullanılan rakamdır. Ama kart numarası tek başına alışveriş yapmak için yeterli değildir. Kredi kartını doğrulayabilmek için Kart No, Ad - Soyad, CVV Kodu, son kullanma tarihinin de girilmesi gerekir. Tüm bu bilgiler girilerek online alışveriş işlemleri gerçekleştirilebilir.