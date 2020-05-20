Kars’ta Ziya Öğretmen ile eğitim buluşmaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda buluşma adresi Kars oldu. Meslektaşları, ekranları başından Ziya Öğretmen’i Türk bayraklarıyla karşıladı. Kars’ta görev yapan öğretmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak basışının 101. yıl dönümünde birlik ve beraberlik dileklerini paylaştılar, mübarek Kadir Gecesi’nin tüm dünyaya ve ülkemize sağlık ve huzur getirmesini dilediler. Bir gün önce Kağızman ilçesinde yapılan operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acısı da tazeydi. Türk bayrakları onun için de evlerin en özel köşesinde asılıydı.

ÖĞRETMENLERDEN BAKAN SELÇUK’A SORULAR

Çevrimiçi buluşmada edebiyat öğretmeni Ümmühan Tetik gençlere yazdığı şiirini okurken öğretmen Murat Erkmen’in ilkokul öğrencisi kızı da şiirlerle bu coşkuya katıldı. Öğretmenler, öğrencilerinden gelen Kars davetini Bakan Selçuk’a ileterek çocukların top oynamak için Ziya Öğretmen’i okullarına beklediğini söylediler. Bakan Selçuk ise bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ İSTEĞİNİ İLETTİLER

Kars’taki öğretmenlerin bir de isteği vardır. Kars’ta eğitim veren öğretmenler, ilde bir öğretmen akademisi kurulmasını talep ettiler. Bunun üzerine Bakan Selçuk, meslektaşlarına, ulusal ve uluslararası pek çok akademisyenin desteğiyle Kars Öğretmen Akademisi’nin hemen kurulacağı müjdesi verdi.

Bakan Selçuk, özel selam isteklerini de kırmadı, Kadriye Kaya’nın öğrencilerine “Sizi çok seviyorum” diye seslendi. Yeni eğitim yılında da canlı derslere devam istediklerini ileten öğretmenlere Selçuk, “Siz yeter ki isteyin. Biz sizin için her türlü imkânı hazırlarız” diye yanıt verdi.

İlçelerindeki seferberliği anlatan öğretmen Murat Çelik ise ihtiyaç sahibi öğrencileri el birliğiyle desteklediklerini ve yeni doğum yapmış öğretmenlerin bile uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmayıp canlı dersler yaptığını dile getirdi.