Karsinom Nedir? Karsinom Kanser İle Farkı Nedir Ve Tehlikeli Midir

Bazal hücreli karsinom en sık olarak görülen cilt kanseri türlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla boyun veya yüz gibi vücudun güneşe sıklıkla mağruz kalmış olduğu alanlarda oluşmaktadır.

Karsinom Nedir?

Karsinom, bazal hücreli olan deri kanseri türlerinden birisidir. Deri üzerinde birçok hücre varlığı söz konusudur. Bu hücrelerin ölmesiyle birlikte onların yerlerine üretilen bazal hücre tipinde görülen bir hastalık olarak kendisini göstermektedir. Karsinom oldukça farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman ciltte hafif şeffaf bir yumru formunda görülmektedir. Bu sağlık probleminin görüldüğü yerler ise güneşe maruz kalınan bölgeler olmaktadır.

Bundan dolayı yüzde daha çok görülme durumu söz konusu olmaktadır. Bazal hücreli karsinomların büyük bir çoğunluğuna uzun süreli olarak ultra viyole ışın maruziyetinin yol açtığı bilinir. Bundan dolayı bazal hücreli karsinomdan korunmak adına güneşten korunmak ya da güneş kreminin düzenli olarak kullanılması son derece büyük bir önem taşımaktadır.

Karsinom Kanser İle Farkı Nedir ve Tehlikeli midir?

Karsinom ya da diğer bir tabiri ile karsinoma, tıpta, epitel ya da bezsel dokularda meydana gelen herhangi bir kanser, habis tümöral kütleye verilen addır. Tanım doğrultusunda karsinomlar çevrelerindeki doku ve organları işgal etmek suretiyle lenf düğümlerine ve distal (merkezden uzak) noktalara yayılım gösterebilirler. Bu bakımdan kanser ile arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu bakımdan ciddiye alınması gereken oldukça büyük öneme sahip bir sağlık sorunu olma niteliği barındırmaktadır.

Kanserler, başlamış oldukları alan ve vücutta bulunan diğer bölgelere yayılım gösterseler dahi ortaya çıkmış olduğu hücre tipi için adlandırılmaktadır. Buna örnek olarak; akciğerlerde başlayan ve karaciğere yayılım gösteren bir kanser hala akciğer kanseri olarak adlandırılmaktadır. Bazı genel kanser türleri için kullanılmakta olan birkaç klinik terim bulunmaktadır:

- Karsinoma ciltte ya da diğer organları tutan dokularda başlaması durumu söz konusu olan bir kanserdir.

- Lösemi, kan hücreleri oluşturmakta olan kemik iliği kanseridir.

- Sarkom, kemikler, kıkırdaklar, kaslar ve kan damarları gibi bağ dokusu kanseridir.

- Miyelom ve lenfoma ise bağışıklık sisteminin kanserleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Karsinom, deri üzerinde özellikle de yüz bölgesinde pek çok farklı yaralar şeklinde görülebilen bir kanser türüdür. Bu yaralardan bazıları zararsız olabilirken bazıları ise çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Cilt üzerinde görülen bir şişlik olması, eski şişlikler de değişiklik ya da tekrarlanan yaralar gibi durumların söz konusu olması halinde kişilerin mutlaka bir uzman doktora başvurmalar önerilmektedir. Cilt üzerinde görülen bu durum karsinoma kanser türünün bir belirtisi olabilmektedir.

Karsinom deri üzerindeki bazla hücrenin DNA'sında bir mutasyon ortaya çıktığında oluşum göstermektedir. Cilt ya da diğer organları tutan dokularda başlama durumu olan karsinoma kanseri bazı durumlarda son derece tehlikeli olabilmektedir. Bundan dolayı karsinom kanserinin belirtilerinden bazılarının kişide görülmesi durumu söz konusu olduğu vakit mutlaka uzman bir doktordan randevu alınması çok önemlidir. Gerekli olan tedavilerin görülmemesi halinde karsinom bir hayli tehlike arz eden bir sonuç ortaya koyabilmektedir.

Zamanında bir uzman doktora başvurulmaması durumunda yayılım gösterebilen bir kanser türü olması nedeniyle sorun teşkil etmekte olduğu kişinin yaşamsal faaliyetlerini çok ciddi bir şekilde etkileme olasılığı olan kanser türleri arasında kendisine yer bulmaktadır.