Kars'ın alan kodu kaçtır? Kars telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir yer tutan Kars, aynı zamanda yüksekokullar ve üniversiteler üzerinden de yoğun bir şehirdir. Özellikle tarım ve hayvancılık noktasında pek çok iş kolunun olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden sabit hatlar üzerinden alan kodu ile beraber en fazla aranan şehirlerden biridir.

Kars'ın Alan Kodu Kaçtır?

Kars’ın alan kodu 0 474’tür. Tarihi eserleri ve kaleleri ile beraber pek çok önemli medeniyetin barındırdığı alanlar, özellikle turistik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Sanayi ve ticari noktada gelişmeye devam eden bir şehir olması üzerinde, yoğun olarak sabit hatların arandığı bir yerdir. Bu doğrultuda şehir ile bağlantı kurmak için 474 alan kodunu kullanabilirsiniz.

Kendine özgü meyve ve sebzeleri, doğal taşları ve harika süs eşyaları ile beraber Kars Türkiye'nin en önemli ve en sevilen şehirleri içerisinde gelir. Kars ile ilgili herhangi bir yere ulaşım sağlayarak iletişim kurmak istiyorsanız, 474 alan kodu ile beraber numarayı tuşlayabilirsiniz. Merkez ile beraber aynı zamanda bütün ilçelerine bu alan kodu doğrusunda iletişim sağlamanız ve aramanız oldukça kolay.