Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Karşılaştırmalı edebiyat bölümü, pek çok dilin Edebiyatı hakkında bilgi toplayarak, donanımlı ve nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, birçok ülkenin dili ve edebiyatı hakkında bilgi toplamak, elde edilen verileri karşılaştırmak ve bunlarda çıkarım yapmak için alanında uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, bu sayede bulundukları sektöre katkı sağlayacak çalışmalar yürütür. Elde edilen veriler, geçmişin ışığında geleceğe ışık tutar.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Farklı dillerin yapılarını ve edebiyatlarını inceleyen bu bölüm, karşılaştırmalı edebiyat ile ilgili veriler elde etmeye çalışır. Bu bölümde okuyacak kişilerin ülkemizin ve diğer ülkelerin edebiyatına, tarihine ve dil yapısına meraklı olması, karşılaştırma, analiz ve tahlil yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün Amacı Nedir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün amacı, farklı ülkelerinin edebiyatlarını ve dillerini karşılaştırarak geçmiş ve gelecek ile ilgili çıkarım yapmaktır. 4 yıllık bir lisans Bölümü olan Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü bitiren kişiler ‘‘Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunu olan kişiler, pek çok kurumda danışman olarak çalışabilirler. Aynı zamanda bu kişiler kendi kitap ve dergilerini de yazma imkanı bulabilirler. Bu kişiler istedikleri takdirde üniversitede kalarak akademisyen olmayı da tercih edebilir. Fakat eğitmen olabilmeleri için belli başlı sınavlarda başarı sağlamaları gerekir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Kaç Yıllıktır?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde öğrencilere hazırlık sınıfı da okutulduğu için bu süre kimi zaman 5 yıla uzayabiliyor.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alan kişiler AYT sınavına da girmeye hak kazanıyor.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Türkçe verilen bir eğitimdir. Bu Bölümü okuyan öğrencilere ise bazı okullar 1 sene İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi veriliyor.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü TYT ve AYT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin sözel dersleri sevmesi, tarih, edebiyat ve sosyoloji gibi derslere de ilgisinin olması gerekir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

Eleştiri Kuram ve Yöntemleri

Romanın Tarihsel Gelişimi

Tiyatronun Tarihsel Gelişimi

Felsefe Tarihi

Karşılaştırmalı Metin Analizi

Genel Dilbilim

İngilizce Edebi Çeviri

Türk Kültürü Tarihi

Batı Kültürü Tarihi

Edebi Akımlar

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olan kişiler, ‘‘Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır. Bu Bölümü bitiren kişiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda danışman olarak hizmet verir. Aynı zamanda bu kişiler çeşitli kitap ve dergilerde yazı yazabilir. Kariyer planlamasını üniversite üzerine yapanlar ise, akademik kariyer yapmayı tercih iş edebilir. İsteyen kişiler kendi iş yerlerini açarak serbest çalışma imkanı da bulabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olan kişiler, edebiyat araştırmaları yapan kurumlarda, kütüphanelerde, arşivlerde ve daha pek çok kamu ve özel kurumda farklı pozisyonlarda görev alabilir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, genellikle kamu kurumlarında, kütüphanelerde, Türk Dil Kurumu’nda gazete ve dergilerde görev yapar. Kamuda çalışmak isteyenler ise KPSS’ye girerek pek çok pozisyonda çalışma imkanı bulur.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(Burslu)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(%75 İndirimli)

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)(Burslu)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) ( %50 İndirimli)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Karşılaştırmalı Edebiyat