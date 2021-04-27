Kars plaka kodu kaçtır? Kars ve ilçelerinin plaka harfleri

Kars şehir merkezinde ve ilçelerinde en çok görülen trafik kodu 36'dır. Çünkü Kars'ın trafik kodu 36 rakamıdır. Kars il sınırları içinde farklı bir numara ile başlayan plaka varsa büyük ihtimalle misafir bir araçla karşılaşılmıştır.

Kars Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizdeki illere plaka numaraları ilk olarak 1962 Yılında hazırlanıp yayımlanan bir yönetmelikle verilmiştir. O dönem itibariyle 67 il olduğu için bu illerin isimlerinin alfabetik sırasına göre numaralandırma yapılmıştır. Alfabetik olarak ilk sırada olan Adana 01 plaka kodunu almıştır. 67 plaka kodu da Zonguldak İline verilmiştir. O gün itibariyle il olan şehir isimleri içinde alfabetik sıraya göre Kars 36 plaka numarasını almıştır.

1990'lı yıllardan itibaren idare tarafından bazı ilçelere il olma hakkı verilmiştir. Bu illerin plaka kodları konusunda farklı bir sistem uygulanmıştır. 67'den sonraki numaralar il olma sırasına göre düzenlenmiştir. Kars en eski illerimizden olduğu için plaka kodunu 1962 Yılındaki sisteme göre almıştır.

Kars ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Trafik siciline kayıtlı olan araba, motosiklet, dolmuş, kamyonet, kamyon gibi tüm motorlu araçların plakasının başında kayıtlı olduğu ilin trafik plaka kodu bulunur. Bu rakamları takip eden harfler ise o ilin ilçelerini simgeler. Bu harflerden yola çıkılarak bir motorlu aracın Kars'ın hangi ilçesine kayıtlı olduğu anlaşılabilir.

Kars'ı ve bazı ilçelerini simgeleyen rakamlar şunlardır:

Kars Merkez:

36 AC 001-36 AZ 999

36 EA 001-36 EA 999

36 K 0001-36 K 7999

36 M 0001-36 M 7999

36 T 0001-36 T 7999

Kağızman:

36 K 8000-36 K 8999

36 KZ 001-36 KZ 999

36 M 8000-36 M 8999

36 T 8000-36 T 8999

Sarıkamış:

36 K 9000-36 K 9999

​​​​​​​36 M 9000-36 M 9999

​​​​​​​36 T 9000-36 T 9999

​​​​​​​36 SA 001-36 SZ 999