Kars plaka kodu kaçtır? Kars ve ilçelerinin plaka harfleri
Ülkemizdeki trafik plaka sistemi araçların il trafik müdürlüklerine kaydedilmesi şeklinde işler. Her ilin bir trafik kodu vardır ve o ilde trafiğe kayıtlı araçların hepsinin plakasının başında bu numara bulunur. İstisnasız olarak her il trafikte iki rakamlı bir numara ile simgelenir. Kars ilimizin plaka numarasının kaç olduğunu derledik.
Kars şehir merkezinde ve ilçelerinde en çok görülen trafik kodu 36'dır. Çünkü Kars'ın trafik kodu 36 rakamıdır. Kars il sınırları içinde farklı bir numara ile başlayan plaka varsa büyük ihtimalle misafir bir araçla karşılaşılmıştır.
Kars Plaka Kodu Kaçtır?
Ülkemizdeki illere plaka numaraları ilk olarak 1962 Yılında hazırlanıp yayımlanan bir yönetmelikle verilmiştir. O dönem itibariyle 67 il olduğu için bu illerin isimlerinin alfabetik sırasına göre numaralandırma yapılmıştır. Alfabetik olarak ilk sırada olan Adana 01 plaka kodunu almıştır. 67 plaka kodu da Zonguldak İline verilmiştir. O gün itibariyle il olan şehir isimleri içinde alfabetik sıraya göre Kars 36 plaka numarasını almıştır.
1990'lı yıllardan itibaren idare tarafından bazı ilçelere il olma hakkı verilmiştir. Bu illerin plaka kodları konusunda farklı bir sistem uygulanmıştır. 67'den sonraki numaralar il olma sırasına göre düzenlenmiştir. Kars en eski illerimizden olduğu için plaka kodunu 1962 Yılındaki sisteme göre almıştır.
Kars ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Trafik siciline kayıtlı olan araba, motosiklet, dolmuş, kamyonet, kamyon gibi tüm motorlu araçların plakasının başında kayıtlı olduğu ilin trafik plaka kodu bulunur. Bu rakamları takip eden harfler ise o ilin ilçelerini simgeler. Bu harflerden yola çıkılarak bir motorlu aracın Kars'ın hangi ilçesine kayıtlı olduğu anlaşılabilir.
Kars'ı ve bazı ilçelerini simgeleyen rakamlar şunlardır:
Kars Merkez:
36 AC 001-36 AZ 999
36 EA 001-36 EA 999
36 K 0001-36 K 7999
36 M 0001-36 M 7999
36 T 0001-36 T 7999
Kağızman:
36 K 8000-36 K 8999
36 KZ 001-36 KZ 999
36 M 8000-36 M 8999
36 T 8000-36 T 8999
Sarıkamış:
36 K 9000-36 K 9999
36 M 9000-36 M 9999
36 T 9000-36 T 9999
36 SA 001-36 SZ 999