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Eğitim
Haber Giriş: 18.06.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Kars lise taban puanları 2021! Kars LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Kars lise taban puanları 2021! Kars LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Kars'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kars LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kars'taki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kars'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KARS / MERKEZ / Kars Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136407,10736,670,43
KARS / MERKEZ / Hasan Harakani Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136371,160813,956,7
KARS / MERKEZ / Hüsnü M.Özyeğin Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120359,184517,046,73
KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Ahmet Arslan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136348,889119,975,2
KARS / MERKEZ / Kars Alpaslan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170341,61122,1611,73
KARS / MERKEZ / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136301,622536,513,59
KARS / SARIKAMIŞ / Sarıkamış Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30291,065941,088,82
KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40290,413141,3710,77
KARS / MERKEZ / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30290,313541,4225,2
KARS / MERKEZ / Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30288,56642,2323,66
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