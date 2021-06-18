Kars lise taban puanları 2021! Kars LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kars'taki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kars'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 407,1073 6,67 0,43 KARS / MERKEZ / Hasan Harakani Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 371,1608 13,95 6,7 KARS / MERKEZ / Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 359,1845 17,04 6,73 KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 348,8891 19,97 5,2 KARS / MERKEZ / Kars Alpaslan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 341,611 22,16 11,73 KARS / MERKEZ / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 301,6225 36,5 13,59 KARS / SARIKAMIŞ / Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,0659 41,08 8,82