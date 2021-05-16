Kars Antlaşması Nedir? Kars Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Kars Antlaşması aslında Osmanlı devletinin resmen sona ermesi ile birlikte toprakları üzerinde kurulan devletlerin yansıması olarak görülebilir. Temelde yeni Türkiye cumhuriyeti, Azerbaycan cumhuriyeti ve Ermenistan arasında sınır güvenliği için Kars Antlaşması imzalanmamıştır.

Kars Antlaşması Nedir?

Kars Antlaşması Osmanlı devletinin son bulması ile yenidünya düzenin oluşmasının bir ürünüdür. İlk olarak dünya üzerinde yeni yeni ve genellikle millî devletler kurulmuştur. Bu devletlerden birkaçı ise Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti olmaktadır Bu devletler daha sağlıklı bir gelecek elde edilmesi için aralarında Kars Antlaşması imzalamışlardır.

Bu Kars Antlaşması sayesinde tüm devletler bir birinin varlığı ı tanımış olmaktadır. Bu sayede dünya genelinde ve kamuoyunda yeni devletlerin kurulduğu algısı daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca arlarında savaş yapı daha da güçsüz duruma düşmemek için de Kars Antlaşması oldukça önemli olmaktadır.

Kars Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Kars Antlaşması Osmanlı devletinin bitmesi ile birlikte kurulan yeni devletlerarasında gerçekleşmiştir. Bu devletler Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti olmaktadır. Temelde bu Kars Antlaşması metni birbirinin bağımsızlığına saygı göstermek ile alakalı olmaktadır.

Kars Antlaşması Tarihi Ve Özeti

Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 yılında Türkiye için doğu cephesinin kapanmasının ardından gerçekleşmiş bir anlaşmadır. Bu anlaşma temelde üç devletin bir birine saygı göstermesi ile alakalı olmaktadır.

Çünkü Kuzeyde yer alan Rusya Federasyonu Bu dört devletin de gelecekte bağımsızlığını tehlikeye düşürmektedir. Ayrıca batıda hala Yeni Türk devleti işgal altındandır. Bu durum sonucunda bu yeni kurulmuş dört devlet aralarında anlaşma yapmaya kararlı olmaktadırlar.

Kars Antlaşması Maddeleri

Kars Antlaşması maddeleri her dört devletinde görüşmelere katılması ile alınmıştır. Görüşmeler sırasında her devletin kendi dilini konuşmasından dolayı oldukça fazla tercüman ve danışman bulunmaktadır. Anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti adına Kazım Paşa imzalamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması maddelerde şöyle olmaktadır.

Boğazda ticaret yapılması İstanbul ilinin ne derece güvende kalacağına bağlı olmaktadır.

Azeri Türklerinin yoğun bir nüfus bulundurduğu ve hayatını devam ettirdikleri Nahçivan bölgesine özerklik verilmelidir.

Batum Gürcistan Ülkesine ait olmaktadır.

Antlaşmada herhangi bir devlet her hangi bir kanunu tanımaz ise diğer devletlerde tanımayacaktır.

Her ülke azınlık haklarını korumak zorunda ve ülkesindeki insanlara iyi ve eşit davranacaktır.

İmzacı atan devletler en kısa zamanda konsolosluk ile görüşmeler başlayacaktır.

Kars Antlaşması Önemi

Kars Antlaşması hem Osmanlı devletinin devamı olan ülkeler hem de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığı açısından son derece önemli olmaktadır. Bu anlaşma sayesinde Yeni kurulan devletler diğer devletlere daha saygılı davranmıştır. Kars Antlaşması en önemli noktası azınlık hakları olmaktadır. Ve Kars Antlaşması içerisinde doğuda yapılan bir anlaşma olmasında rağmen içinde batı ile ilgili kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar Kars Antlaşması içinde bulunana boğazlar maddesi olmaktadır.

Kars Antlaşması Sonuçları

Kars Antlaşması sonuçlarında resmen dört adet yeni devlet kurulmuştur. Bunun farkına varan Sovyet Rusya bu dört devleti işgal etmiştir. Bu devletlerin üç tanesi tekrar bağımsızlıklarını 1991 yılında Rusya’nın yıkılması ile kazanmışlardır.