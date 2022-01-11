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Bitkilerin genel olarak meyve veya sebze olduklarını ayırt etmek zor olabilmektedir. Botanik olarak karpuz bir meyve olarak bilinmektedir. Karpuz oldukça özel bir meyve olarak ifade edilebilir. Birçok insan tarafından karpuz sebze sanılsa bile aslında karpuzun bir meyve olduğunu söylemek mümkündür.

Karpuz Meyve mi, Sebze mi?

Karpuz çok sevilerek tüketilmekte olan bir meyve olarak bilinmektedir. Karpuz yetiştiriciliği genellikle meyvesini yemek için yapılmaktadır. Tarımsal açıdan düşünüldüğü zaman karpuzun sebzeye daha yakın olduğunu söylemek mümkündür. Toprakta yetiştiği için sebze sanılsa bile karpuz aslında bir meyvedir. Genel olarak yetiştirme koşulları ve üretim yöntemleri göz önünde bulundurulduğunda karpuz sebzeler ile benzerlik göstermektedir. Ancak teknik olarak karpuz bir meyvedir.

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Karpuz Neden Meyvedir?

Karpuzun yetiştirilme koşulları göz önünde tutulduğunda tarımsal açıdan karpuzun sebzelere olan benzerliği dikkat çekmektedir. Karpuzlar bilimsel olarak ise meyvelerle daha benzer bir özelliğe sahip olarak ifade edilebilir. Karpuz meyve midir yoksa sebze midir sorusu ise geleneksel alışkanlıklara bağlı olarak da farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Genel olarak ise karpuzun meyve olduğunu söylemek mümkündür.