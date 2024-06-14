Karneleri Bakan dağıttı... Öğrencilerin sorularını yanıtladı...Velilere ‘kitap okuma’ ödevi verdi

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Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son gününde Ankara Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu’ndaydı. Burada öğrencilere karneleriyle birlikte pek çok tavsiye veren Bakan Tekin, tüm eğitim camiasına ve öğrencilere Kurban Bayramı için iyi dileklerini iletti. Karne dağıtımı sırasında her bir öğrenciye yaz tatili planlarını soran Bakan Tekin, yaz tatili tavsiyelerine ek olarak öğrencilerden eğitimdeki yenilikleri değerlendirmelerini de istedi.

TÜM EĞİTİM CAMİASINA TEŞEKKÜR

“Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzel bir eğitim öğretim yılını geride bıraktığımız için teşekkür ediyorum. Herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.Öğrencilerimiz, sizler de inşallah büyüklerinizle bayramlaşır ellerini öper harçlıklarınızı da güzel güzel harcarsınız” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin öğrencilere;

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“Eğitim öğretim yılı başlarken bazı değişiklikler yaptık. Mesela Türkçede geçme notunu yükselttik. Cep telefonlarınızı yasakladık. Önümüzdeki seneye de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Olmasını istediğiniz bir şey var mı?” diye sordu.

ÖĞRENCİLER SORDU BAKAN TEKİN CEVAPLADI

Bakan Tekin, bir öğrenciden gelen ‘LGS test yapılıyor, niye ders sınavları açık uçlu yazılı yapılıyor’ sorusuna; ”LGS test ise bazı şeyler de açık uçlu olsun, isterseniz sınavlarınızı test yapalım LGS’yi açık uçlu yapalım” dedi. Öğrenciler bu seçeneği sınıfça reddetti. Bakan Tekin’in, “Beden eğitimi ders saatinin yükseltilmesi ve sanat faaliyetleri içeren derslere ağırlık verilmesini isteyen öğrencilere cevabı ise; “Öğretmenleriniz size ders anlatırken biraz daha eğlenceli, görerek ve uygulayarak anlatacak. Dünyada başka ülkelerde nasıl daha eğlenceli hale geliyorsa, biz de öyle yaptık. Onun dışında söylenen şeyler yalan ve yanlış. Zaten normal derslerde de her kademenin başlangıcı için oynayarak eğlenerek öğreneceğiniz bir döneme giriyoruz” oldu. ‘Neden ilkokullarda sınavı kaldırdınız?’ sorusu üzerine ise Bakan Tekin; “İlkokullardaki çocukları sınavla ölçmeye gerek yok. Çünkü onların okula gelmesi başlı başına güzel bir şey. Okulu sevdikleri için zaten başarılılar. Zaten sonra hep sınava girecekler hiç olmazsa ilkokulda rahat etsinler” şeklinde yanıt verdi.

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Bir öğrencinin kantin sırası bekleme şikayeti üzerine Bakan Tekin; “Kantindeki sırayı çözelim, tamam ona bakalım” dedi.

“SOSYAL ETKİNLİĞE NEDEN ÖNEM VERDİK?”

“Bu yıl karnelerdeki sosyal etkinlik değerlendirmeleri geçen yıllarda yoktu. Niye bunu yaptık?” diyen Bakan Tekin şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin okulla beraber toplumun değerleriyle bütünleşik bir şekilde yetişmelerini istiyoruz. Başka yetenekleriniz ve vasıflarınızın da gelişmesini istediğimiz için bu yıl öğretmenlerimizden bol bol sosyal etkinlik yapmalarını rica ettik. Geleneksel oyunları da oynadınız. Sadece sınavlarla değil, iyi bir insan, vatandaş olmak gibi özelliklerinizin de ön plana çıkmasını istiyoruz. Öğretmenlerimizin sosyal etkinlik değerlendirmelerinin içeriklerine baktığımda çok titiz ve detaylı çalıştıklarını gördüm. Genelde rutin şeyler yazılacağını tahmin ediyordum ancak her bir öğrenci için detaylı ve güzel şeyler yazılmış” dedi. Bakan Tekin ayrıca karnesini verdiği her öğrenciye, eğitim öğretim yılı içerisinde katıldıkları sosyal etkinlikleri sordu.

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VELİLERE KİTAP OKUMA ÖDEVİ

Tatile çıkan öğrencilere tavsiyeler veren Bakan Tekin “Onlar size tatilde kitap okuyun derlerse, ‘hadi beraber okuyalım’ deyin. Anne ve babalarınıza ödev veriyorum, televizyonu kapatıp sizlerle beraber kitap okusunlar” dedi.