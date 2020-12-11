Karnelere tek sınav notu yansıyacak

Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu.

4 OCAK İYİMSER BİR TAHMİN

Okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli. Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz.

TEK SINAV YAPILACAK

Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır. Yüz yüze birinci sınavlar çok büyük ölçüde bitti. Kısmen eksikler var ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacak. Bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında sürecin zaten başladığına ve bununla ilgili bir problem bulunmuyor. Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabilir.

BASILI KARNE VERMEK İSTİYORUZ

Çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. Şu andaki gidişimiz, takvim değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık.

ÖĞRETMENLERE AŞILANMAYLA İLGİLİ BİLİM KURULU İLE TEMASTAYIZ

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerimiz var ve bir ön mutabakatımız bulunuyor. Yapılan çalışmaların sonuçları ve kabine toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda konu açıklığa kavuşacak.

300 BİN TABLET DAĞITILACAK

Şu ana kadar 150 bine yakın tablet dağıtıldı. Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak. Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmalar devam edecek. Aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içerik bulunuyor. EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştı. EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdık. Dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülke ancak olabilir.

ANAOKULU VE KREŞLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILIR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha çok 4-5-6 yaş anasınıfları gibi kurumlardan sorumlu, kreşler ise daha ziyade 0-3 yaş arasındaki çocukları kapsıyor. Bizim kreşlerimiz yok zaten dolayısıyla bizde açık olması söz konusu değil. Ama arada kalan az da olsa çocuklarımız var, onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Geçen hafta tüm hafta boyunca bu konuyu çalıştık. Kabine toplantısında bununla ilgili bir değerlendirme elbette yapılır.

SINAVLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

COVID-19 nedeniyle geçen dönem LGS ve YKS'nin müfredatına ilişkin düzenleme yaptık, ancak o dönem EBA'ya ilişkin alt yapının yeterli değildi, şu an ise yeterince kaynak var. İhtiyaç halinde bir seyreltme yapabileceğiz. Öğrenme kayıplarından dolayı öğrencilerin yıllar boyunca sorun yaşayabilir. Bugün için kolay olanı değil önümüzdeki yılları dikkate alan bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Türkiye'nin önümüzdeki yıllar için çok daha büyük kayıplarla muhatap olmaması için bu tür kararları eğitimcilerle iş birliğinde alıyoruz. Bu karar bürokratik değil. Eğitimi bilen insanların özellikle söylediği şey müfredatın tümünden sorumlu olunması. Öğrenme kayıpları gelecek iki yıl için yapılacak telafi programıyla giderilecek.

MEB'DEN COVID-19 İÇİN İNTERNET SİTESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde MEB'in yaptığı çalışmalara kolay ulaşılması için hazırlanan internet sitesinin açıldığını söyledi. Bakan Selçuk, "Salgın sürecinde bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız “http://covid19.meb.gov.tr” internet sitemiz yayına açıldı. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim" dedi.