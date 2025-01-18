Karneler verildi, tatil başladı... Bakan Tekin: Tatilde teknolojiye aranıza mesafe koyun

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da geçtiğimiz kasım ayında eğitim öğretime başlayan Ümraniye Halkbank Ortaokulu’nun resmi açılışını yaparken aynı zamanda okuldaki çocukların karne heyecanına ortak oldu. Açılış töreninin ardından karneleri dağıtan Bakan Tekin, çocuklara ve ailelerine tavsiyeler verdi. Tekin, bu yıl uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ilkokul 1’inci sınıfların karne yerine ‘gelişim raporu’ aldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda hayata geçti. Bu yıl model çerçevesinde yeni bir uygulama hayata geçirdik ve İlkokul 1’inci sınıflara karne vermedik. Onun yerine çocuklarımızı öğretmenlerinin hazırladığı gelişim raporuyla buluşturduk. Veliler, çocuklarının gelişimini notla değil, öğretmenlerinin ayrıntılı bir şekilde yaptığı gözlem doğrultusunda hazırlanan gelişim raporuyla takip edecek. Bu uygulamamız ilerleyen yıllarda da aynı şekilde devam edecek.

EN ÖNEMLİ TEHDİT TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Hem öğrencilerimize hem de velilerimize tatil süreci için özel bir uyarım var. Öğrencilerden, bu tatil boyunca teknoloji ile aralarındaki ilişkiyi sınırlı düzeyde tutmalarını istiyoruz. Onlara elbette bilgisayardan ya da cep telefonlarından tamamen uzak kalın demiyoruz ancak bu cihazları onları olumsuz seviyeye getirecek şekilde kullanmamalarını öneriyoruz. Okullarımızda yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızla ilgili en önemli tehdidin teknoloji bağımlılığı olduğunu gördük. Öyle ki öğrencilerimizin neredeyse yüzde 80’i arkadaşlarının sosyal medyada kendini takip etmemesini ya da mesaj gruplarından çıkarılmayı bir şiddet olarak tanımlıyor. Bu da doğal olarak eğitim öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle ailelere tatil boyunca çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum.”

Haberin Devamı

KARNESİNDEN MEMNUN OLAN DA VAR, OLMAYAN DA

Ümraniye Halkbank Ortaokulu öğrencileri karnelerini ve tatil planlarını şöyle anlattı:

2 puanla teşekkürü kaçırdığım için üzüldüm. İkinci dönem bu açığımı kapatmak için daha çok çalışacağım. Uzun bir tatil bizi bekliyor bu süre zarfında arkadaşlarımla oyunlar oynamayı planlıyorum.

Beren Karabulut, 5’inci sınıf: Hem teşekkür belgesi aldım hem de karnemizi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dağıttı ve imzaladı. O nedenle çok mutluyum. Tatilde de kitap okuyup derslerimi tekrar etmeyi planlıyorum. Önümüzdeki dönem takdir belgesi almayı hedefliyorum.

Haberin Devamı

Dönemi takdir belgesi alarak kapattım ve çok mutluyum. Tatil başlayacağı için de oldukça heyecanlıyım. Ancak tatilde okulu özleyeceğim.

İdil Becerikli, 5’inci sınıf: Dönemi taktir belgesi alarak başarıyla tamamladığım için sevinçliyim. Tatilde bol bol oyun oynayacağım ve kitap okuyacağım. İkinci döneme bomba gibi başlamayı düşünüyorum.

Haberin Devamı

Karne ortalamam 73 ve teşekkür belgesi aldım. Bu dönem girdiğim ilk sınavlardan düşük notlar almıştım ama bir sonraki sınavlarda toparladım. Dönemi başarıyla bitirmenin ve tatile girmenin heyecanı içindeyim.

Ali Efe Çoban, 7’nci sınıf: Karnem istediğim gibi gelmedi. Herhangi bir belge almadım o nedenle bugün mutsuzum. Karne ortalamam 69, eğer 70 olsaydı ben de teşekkür belgesi alacaktım. Fakat ikinci dönem daha çok çalışacağım. Tatilde teknolojiden çok fazla uzak kalacağımı düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlarımla telefonla konuşup bir yandan da birlikte bilgisayardan oyun oynuyoruz.

İSTANBUL’DAKİ TÜM OKULLAR DEPREME DAYANIKLI

Okul açılışına ve karne törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, “2006 yılında sadece İstanbul’a özel bir birim kuruldu. Bu birim uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte okullarımızı depreme dayanıklı hale getirdi. Bu süreçte okullarımızın tamamı ya yıkılıp yeniden yapıldı ya da güçlendirildi. İstanbul’da hiçbir okulumuz şu an itibarıyla deprem konusunda bir risk taşımıyor” dedi.