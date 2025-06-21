Karneler tamam tatil başladı

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Öğrenciler 9 Eylül 2024’te başlayan eğitim öğretim maratonunu dün karnelerini alarak tamamladı. Aralarında yeni bir kademeye başarıyla geçip mezun olan da vardı, okumayı yazmayı yeni öğrenen de. Ülkenin dört yanında tüm okullarda düzenlenen karne törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Bahçelievler’deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda katıldı. Çocuklarla karne heyecanını paylaşan Bakan Tekin, onlarla sohbet etti ve oyunlarını izledi. Bakan Tekin, oynarken ayakkabısının bağı çözülen bir çocuğa da eğilerek yardım etti. Karne töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Bakan Tekin, bu yıl ilk kez uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni değerlendirdi ve 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi. Tekin şöyle konuştu:

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4+4+4 MECLİSE TAŞINACAK MI?

“2011 yılında 4+4+4 uygulaması hayata geçirildi ve 12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması getirildi. Bu uygulamanın getirilmesinin birinci nedeni, Türkiye’nin ortalama eğitim süresini artırmak, ikinci nedeni ise 28 Şubat sürecinin bize dayattığı sürecin sona erdirilmesini sağlamaktı. Artık bu iki önemli gerekçenin sonlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak yeni modelle ilgili kararı MEB tek başına vermeyecek. Çünkü bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Biz bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atılacağını göreceğiz.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren forma uygulamasını tekrar başlatıyoruz. Ayrıca yapay zeka politika belgesini de kısa zaman önce kamuoyuyla paylaştık. Öncesinde bir Yapay Zeka Daire Başkanlığı kurduk. Önümüzdeki yıl odak noktamız yapay zeka olacak.

HAFTA SONU KAPANIP DEĞERLENDİRECEĞİZ

Diğer yandan başta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olmak üzere yaptığımız pek çok değişiklikle ilgili yıl içerisinde sahada veriler topluyoruz. Bununla ilgili önerileri veya sorun olarak bize iletilen konuları raporladık. Önümüzdeki hafta sonu bakan yardımcılarımız ve ilgili genel müdürlerimizle beraber bir hafta sonu kampı yapacağız. Yıl içerisinde raporladığımız bütün hususları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Sonraki günlerde ise il müdürlerimizle değerlendirmeler yapıp alacağımız yeni kararları kamuoyuyla paylaşacağız.”

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‘HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM’

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir İlkokulu’nda 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri yaklaşık 3 ay sürecek tatil planlarını şöyle anlattı:

Mehmet Aras Beyteki: Bugün heyecandan yerimde duramıyorum. Karnemdeki notların hepsi çok iyi ve öğretmenim benimle gurur duyuyor. Tatilde bol bol yüzeceğim ve kuzenlerimle oyunlar oynayacağım. Ayrıca bir sürü kitap okuyacağım.

Aras Şahin: 4’üncü sınıfa geçtim ve her sınıf atladığımda sorumluluklarım artıyor. Ancak büyüdüğüm ve sınıfımı başarıyla tamamladığım için mutluyum. En sevdiğim ders matematik ve büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Tatilde evde kuşum ‘Şeker’ ile vakit geçireceğim aynı zamanda hem parkta arkadaşlarımla hem de tablet de oyun oynayacağım.

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OKUL YOK, SADECE OYUN VAR

Kaan Özen: Matematik hariç diğer derslerimin hepsi çok iyi geldi. Matematiği sevmiyorum ve sıkıcı buluyorum. En sevdiğim dersler görsel sanatlar ve beden eğitimi. Ancak ilerde yazılım mühendisi olmayı istiyorum. En sevdiğim mevsim yaz çünkü okul ve ders yok sadece oyun var. Ayrıca bol bol dondurma yiyebiliyoruz.

Zeynep Özen: İkizim Kaan’la aynı sınıftayız ama aynı sırada oturmuyoruz. Tatilde de birlikte olmayı planlamıyoruz. Ayrı takılacağız. Ben en çok fen ve matematik derslerini seviyorum çünkü ilerde bilim insanı olmayı hedefliyorum.

Eylül Yüksel: Bugün çok heyecanlı ve mutluyum çünkü ilkokulu bitirdim ortaokula geçiyorum. İlerde matematik mühendisi olmak istiyorum. Tatilde kitap okuyacağım ve 5’inci sınıf için hazırlanacağım.

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Sare Okudu: Sonbaharda 5’inci sınıfa başka bir okulda başlayacağım. Bu nedenle hem mutluyum hem de üzgünüm. Öğretmenimden ve arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyordum.

‘KARNEYİ GÖRÜNCE RAHATLADIM’

Çocuklar kadar heyecanlı olduğunu dile getiren veliler ise şöyle konuştu:

Halil Özhan: Hem anaokulunda hem de 3’üncü sınıfta okuyan iki oğlum var. İkisi de bugün çok heyecanlı. Büyük oğlumun tüm notları çok iyi geldi. Derslerinden hiç bahsetmez o nedenle ‘acaba kötü bir notu var mı’ diye merak ediyorduk ancak karneyi görünce rahatladık.

Pınar Aygan: Kızım birinci sınıfı bitirdi bu nedenle çok heyecanlıyım. Onlara karne yerine gelişim raporu veriliyor ancak yine de ‘Anne umarım karnem güzel olur’ dedi. Heyecandan gece uyuyamadı. Zorlu bir yıldı. Okuma yazmayı ve toplama çıkarmayı öğrenmesi hem onu hem de bizi yordu. Yine de çok güzel bir yıl geçirdik.

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Gülver Aksoy: Oğlum birinci sınıfı tamamladı, zor ama güzel bir yılı tamamladık. Keyifli bir süreçti. Bana ‘Karnemin hepsi 5 gelecek’ deyip durdu. Karne yerine gelişim raporu aldığını bilmiyor.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

11 Temmuz: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanması

22 Temmuz: YKS sonuçlarının açıklanması

1-5 Eylül: Uyum haftası

8 Eylül: 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcı

10-14 Kasım: Birinci dönem ara tatili

19 Ocak 2026: Yarıyıl tatili

2 Şubat 2026: İkinci dönem başlangıcı

16 Mart 2026: İkinci ara tatil başlangıcı

26 Haziran 2026: Eğitim öğretim yılının sonu