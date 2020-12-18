Karneler ne zaman verilecek? Karneler dağıtılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu!

Karnelerin verileceği tarih milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Yüz yüze eğitim süreci için daha önce 4 Ocak tarihi işaret edilirken Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde karnelerle ilgili açıklama yapan Selçuk, "Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz." dedi. İşte, detaylar.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

300 BİN TABLET DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada tablet dağıtımıyla ilgili şunları söylemişti;

Şu ana kadar 150 bine yakın tablet dağıtıldı. Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak. Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmalar devam edecek. Aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içerik bulunuyor. EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştı. EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdık. Dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülke ancak olabilir.