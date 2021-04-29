“Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı” diyen Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:

LİSELERE TEK SINAV

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.

ATAMALARDA 20 BİN KISITI VAR

Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızın iş bulması elbette hepimizin arzusu. Bu konuda biz elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama şu an 20 bin ile kısıtlıyız.