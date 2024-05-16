Karne öncesi ‘son hafta etkinlikleri’ belli oldu

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MEB, 81 ile gönderdiği resmî yazı ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının son haftasının coşkuyla geçirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Karne öncesi 10-13 Haziran’da 4 gün sürecek “yıl sonu faaliyet haftası”nda, okullarda öğrenci kulüpleri temsilcileri, ilgili öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticilerinin birlikte planlayacakları etkinlikler gerçekleştirilecek. Uygulama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla birinci dönem karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için hayata geçirilmişti.

HER İLGİ VE BECERİYE GÖRE ETKİNLİK

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan etkinlik önerilerine göre öğrenciler; ‘takas saati’nde paylaşmanın önemini anlayacak. ‘Yetenek Paylaşım’ saatinde beceriye ya da ilgi duyulan bir alana dair atölye, sunum ve söyleşi içeren eğlenceli bir aktivite gerçekleştirilecek. ‘Görsel Sanat, Bilim ve Spor’ saatinde okullar spor turnuvalarına, müsabakalarına ve farklı sanat dallardan misafirlere ev sahipliği yapacak. “Bir Derdim Var” saati ise öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde sunumlar yapacağı şekilde planlanacak.

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