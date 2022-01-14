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Karnabahar nasıl yazılır? Karnabahar kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Karnabahar Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Karnabahar nasıl yazılır Karnabahar kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Farsçadan geçmiş olan karnabahar kelimesi, Osmanlı döneminde keremb-i bahar şeklinde kullanılıyordu. Farsçada keremb, lahana anlamına gelir. Bu sebze görünüş olarak lahanaya benzediği için bu isim verilmiştir. Kelimenin karnıbahar mı yoksa karnabahar şeklinde mi yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor. Karnabahar nasıl yazılır? Karnabahar kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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İki kelimeden oluşan diğer sebzelerin isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Brüksel Lahanası 2- Yeşil Mercimek 3- Can Eriği 4- Taze Fasulye

5- Kuru Fasulye 6- Semizotu 7- Taze Sarımsak

Karnabahar Nasıl Yazılır?

Karnabahar, karasal iklimin egemen olduğu bölgelerde yetişen, yemeği dışında çorbası, salatası ve köftesi de yapılan bir sebzedir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Karnabahar

Karnabahar Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Karnabahar kelimesi Farsçada lahana anlamına gelen keremb ve bahar sözcüklerinden oluşmuştur. Dil bilgisi kurallarına birleşik isimler bitişik yazılır Bu nedenle Karnabahar kelimesinin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır.

Karnabahar - Doğru Kullanım

Karnıbahar - Yanlış Kullanım

Karna bahar - Yanlış Kullanım

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Karnabahar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Karnabahar yemeğini çok sevmesem de annem üzülmesin diye yemek zorundayım. (Doğru kullanım)

2- Hazır pazara çıkmışken bir kilo da karna bahar alır mısınız?

(Yanlış Kullanım)

3- Akşam yemeğinde karnıbahar ile kremalı tavuk çorbası var.

(Yanlış Kullanım)

 

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