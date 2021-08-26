Karnabahar Nasıl Haşlanır? Kokusuz Karnabahar Ne Kadar Kaynatılmalı, Kaç Dakikada Pişer?

Karnabahar diyet yapan kişilerin sıklıkla tercih ettiği sebzelerden bir tanesidir. Kalorisi düşüktür ve içerisinde pek çok faydalı vitamin bulundurmaktadır. Lif oranı da yüksek olması sebebi ile insanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Karnabahar Nasıl Haşlanır?

Karnabaharın pişme süresi nasıl bir tencerede pişirileceğine göre değişkenlik göstermektedir. Düdüklü tencerede pişirildiği zaman çok daha kısa sürede pişmektedir. Normal tencerede haşlandığında haşlama süresi daha uzun sürebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki karnabaharın çok fazla pişirilmesi doğru değildir. Çok fazla piştiği zaman yumuşar ve bunun yanında besin değeri de ölür.

Kokusuz Karnabahar Ne Kadar Kaynatılmalı, Kaç Dakikada Pişer?

Karnabahar pişirilmeden önce küçük parçalara ayrılmalıdır. Ardından bol su ile yıkanması gerekmektedir. Zamanınız varsa sirkeli su içerisinde bir müddet bekletmeniz mikropların ölmesine yardımcı olacaktır.

Karnabaharlar güzel bir şekilde temizlendikten sonra bir tencereye alınır. Tencereye karnabaharların üzerini geçecek kadar su eklenir. Su kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar karnabaharlar kaynatılır. Bu süreden fazla kaynatmak karnabaharların yumuşamasına ve besin değerlerini kaybetmesine neden olmaktadır.

Düdüklü tencere karnabaharın pişme süresine kısaltmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi zamandan tasarruf etmek için düdüklü tencere kullanmayı tercih etmektedir. Karnabahar da düdüklü tencerede çok daha kısa sürede haşlanacaktır. Karnabaharlar düdüklü tencereye konulduktan sonra yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede pişer.

Karnabahar haşlama yöntemi şu şekildedir;

Öncelikle karnabaharlar istenilen küçüklüklerde bölünür ve bol su ile yıkanır.

Ardından istenen bir tencere içerisine alınır. Tencereye karnabaharların üzerini geçecek kadar su eklemek gerekmektedir.

Tenceredeki su kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra karnabaharlar pişmiş olur.

Haşlama işleminin ardından dilerseniz sarımsaklı yoğurt ve çeşitli baharatlar ile sos yaparak karnabaharlarını bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz limon ve zeytinyağı ile salata sosu yaparak da tüketebilirsiniz. Her iki türlü de lezzeti muhteşem olmaktadır. Karnabahar hem besin değeri bakımından zengin hem de kalorisi düşük bir sebzedir.