Karmakarışık nasıl yazılır? Karmakarışık kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Karmakarışık kelimesi günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Fakat en çok yazım hatası yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu karmakarışık kelimesinin nasıl yazıldığını ve anlamını online sitesinden belirtmektedir.

Karmakarışık Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta karmakarışık kelimesini cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanabilirsiniz. Karmakarışık kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde belirtilmektedir:

- Dağınık, düzensiz, çok karışık

- Huzursuz, kararsız, karmaşık

Sözlüklerde cümlenin anlamı dışında nasıl yazıldığı da belirtilmektedir. Karmakarışık kelimesi bitişik yazılmaktadır. Yani kelime ''karmakarışık'' şeklinde yazılmaktadır.

Karmakarışık Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı karmakarışık şeklinde yani bitişik olarak göz önüne gelmektedir. Herhangi bir cümlede amacına uygun şekilde veya kelime tek başına kullanılacak ise bu kelime bitişik olarak değerlendirmek gerekmektedir.

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Karmakarışık kelimesi çoğu zaman ayrı yazıldığı görülmektedir. Fakat bu yazım yanlışı olur. Kelime birleşik olarak yazılması gerekmektedir. Buna bir örnek şu şekilde verilebilir:

- Odam karmakarışık bir halde: Doğru

- Odam karma karışık bir halde: Yanlış