Kariyer ve iş fuarı başlıyor

Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) WanTED İş ve Kariyer Fuarı, iş yaşamını koklamak ve hayatında yeni bir kapı açmak isteyenleri alanında öncü firmalarla bir araya getirmeye hazırlanıyor. 3 Mart’ta beşinci kez gençlere umut olacak fuar bu yıl salgın önlemleri nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen 33 firmasının yer alacağı fuarda amaç, üniversite öğrencilerini ve iş arayışındaki mezunları alanında uzman kurumlarla bir araya getirirken, onları işin profesyonelleriyle tanıştırmak. Herkese açık olan fuarda iş yaşamının incelikleri ve merak edilenler konuşulacak

WanTED Kariyer ve İş Fuarı'na katılacak firmalar şöyle; Altın Eğitim Kurumları, Aselsan, Beştepe Koleji, Denizbank, Doğuş Oto, Dorçe Prefabrik Ve İnşaat, Erg İnşaat, Eti, Ernst & Young, Fnss, Huawei, Ice, İşkur, İzgören Akademi, Karaca, Karel, Kavaklıdre, Lc Waikiki, Medicana, Milsoft, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Oyak İnşaat, Oyak Çimento Beton Kağıt, Pepsıco, Semrin İk Eğitim Danışmanlık, Socar, Tab Gıda, Tav Havalimanları, Turkcell, Türk Eğitim Derneği, Türk Serbest Mimarlar Derneği, Yüce Okulları, Zurich Sıgorta.

Fuara katılmak için, kayıt yaptırmak gerekiyor. Kayıt için tıklayın.