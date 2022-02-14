‘Kariyer taslağı’ eğitimcilerin görüşüne açıldı

Haberin Devamı

Eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarındaki ilerlemelerini düzenleyen 'Öğretmenlik Meslek Kanunu', 14 Şubat itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı' hazırlandı.

Öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşlar, taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 14 Şubat-15 Mart tarihleri arasında görüş bildirme formunu doldurarak ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr adresine gönderebilir.

TASLAK HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM İÇİN TIKLAYINIZ