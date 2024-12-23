Kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı

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Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Unvanı verilenler ise sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak. Uzman ve başöğretmen unvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek. Kılavuza meb’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.