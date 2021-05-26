Karışım Nedir? Karışım Maddeleri Nelerdir? Kaça Ayrılır?

Karışımlar maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden birbiriyle karışmasıdır.

Karışım Nedir?

Karışım maddelerin bir araya gelerek oluşturdukları madde topluluğudur. Yapısal olarak farklı olan maddeler birbirlerine karışmaktadır fakat bu karışımlarda kendi özelliklerini kaybetmemektedir. Maddelerinde aslında birçoğu karışımdır. Çevrede bulunan birçok madde karışımlardan oluşmaktadır.

Aldığımız havaya kadar birçok madde karışımdır. Karışımlar kendi aralarında homojen ve heterojen olarak ayrılmaktadır.

Kaça Ayrılır?

Karışımlar iki sınıfa ayrılmaktadır. Aslında karışımlar homojen ve heterojen olarak ayrılmaktadır. Kolliot da bir karışım çeşididir fakat kolliot arada kalmış bir karışım türüdür ve heterojen karışıma girmektedir.

Homojen karışımlar diğer bir isimle türdeş karışımlardır. Bu karışımlarda birbirlerine karışan maddelerin gözle ayırt edilmesi mümkün değildir. Homojen karışımların her yerinde karışım eşit olarak hissedilmektedir. Homojen karışımlarda karışım her yerden aynı gözükmektedir. Homojen karışımlar madde olarak ayrılsa da aynı görünüme sahiptir.

Heterojen karışımlar maddelerin birbirlerine karışmadığı bir karışım türüdür. Heterojen karışımlar karışımın farklı bölümlerinde farklı yoğunluklara sahip olmaktadır. Heterojen karışımlar gözle görülebilmektedirler. Heterojen karışımlar kendi arasında dörde ayrılmaktadır.

Emülsiyon, süspansiyon, kolloid ve aerosol olarak ayrılmaktadır. Emülsiyon iki sıvının birbiriyle oluşturduğu heterojen karışımdır. Süspansiyon ise sıvıda bir katı cismin heterojen olarak karışmasıdır. Kolloid bir sıvının içinde kalan asılı maddelerin oluşturduğu heterojen karışımdır. Aerosol katı ve sıvının gaz içine dağılmasıyla oluşan heterojen karışımdır.

Karışım Maddeleri Nelerdir?

Karışım maddeleri etrafınızda bulunan her şeydir. Homojen karışımlara örnek olarak tuzlu su, şekerli su, çelik, çay ve benzeri şeyler verilebilmektedir. Tuz ve su birlikte gözükseler de ve suyun her yerinde eşit olsa da karışım birbirinden ayrılabilmektedir. Heterojen karışımlar tebeşir tozu-su, süt, kum-su ve benzeri örneklerdir.

Emülsiyon örneği olarak su- zeytinyağı veya su-benzin verilmektedir. Süspansiyon örneği olarak su-kum veya su- tebeşir tozu verilebilmektedir. Kolloid örneği olarak duman, jöle ve boya örnek verilebilir. Aerosol örneği olarak da sprey, sis ve bacadan çıkan duman örnek verilebilmektedir.