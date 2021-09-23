Karıncalardan nasıl kurtulunur? Evde karıncalardan kurtulmak için kesin çözüm önerileri..

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İnsanlardan daha fazla koku alma yeteneğine sahip olan karıncalar, bu sayede yiyecek bulmak için fazla zorlanmazlar. Yiyecekleri koku yolu ile bulan karıncalar, aynı zamanda yiyeceklere ulaştıklarında kırıntıları kolonilerine geri taşırken diğer karıncalarında izlemesi için geride yol işaretleri bırakırlar.

Karıncalardan Nasıl Kurtulur?

Karıncalardan kurtulmak için öncelikle eve nereden giriş yapıldığı bulunmalıdır. Karıncalar en çok pencereden, boşluklardan, duvarların çatlaklarından ve giriş kapılarından evlere girer ve belirli bir yolu takip ederek yuvalarına yemek taşır. Oluşturdukları bu yol üzerinde bazı izler bırakırlar. Bu izleri sabunlu su ile temizleyerek yollarını kaybetmeleri sağlanabilir.

Evde Karıncalardan Kurtulmak İçin Kesin Çözüm Önerileri

Nane

Karıncalardan kurtulmaya yardımcı olan nane, doğal bir böcek kovucudur. Nane kokusunu sevmeyen karıncalar, nane izlerini içeren bölgelerden de uzak durur. Karıncalar tarafından katlanılmaz bir koku salan nane bu nedenle karıncaları uzaklaştırmak için iyi bir yöntemdir. Bir bardak su ile 10 damla nane uçucu yağı karışımı hazırlanarak her yere serpilir. Günde iki kere tekrarlanmalıdır.

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Tarçın ve Karanfil

Karıncaların giriş yapabileceği yerlere ve evin girişine tarçın ve karanfiller koyulur. Genellikle Tarçın etkili ve doğal bir karınca kovucu yöntemidir. Daha etkili sonuçlar almak için tarçın tozuna bir miktar uçucu yağ eklenebilir, böylece daha güçlü bir karınca kovucu elde edilerek karıncaları uzak tutmaya yardımcı olur.

Sirke

Beyaz sirkenin kokusunu karıncalar taşıyamaz. Eşit miktarda beyaz sirke ve su bir karışım hazırlanır. Bir kaç damla aromatik yağ eklenir ve iyice çalkalanır. Hazırlanan karınca kovucu karışım karıncaların girdiği noktalara serpilir. Günde bir kere tekrarlanması yeterlidir. Karıncaları öldürmeyen bu karışım bölgeye girmelerini kesinlikle engeller.

Tuz

Karıncaları uzak tutmak için, karıncaların giriş bölgelerine tuz serpilebilir. Doğal olarak sofra tuzu, karıncalardan kurtulmanın en ucuz ve en iyi yollarından biridir. Kaya tuzu yerine sofra tuzu kullanılmalıdır. Yapılması gereken tek şey suyu kaynatarak içerisine bol miktarda tuz eklemek ve çözülünceye kadar karıştırmaktır. Hazırlanan karışım sprey şişesine dökülür ve karıncaların giriş noktalarına püskürtülür.

Biber

Şekerden çok hoşlanan karıncalar biberden nefret eder. Eve giren karıncaların giriş bölgelerine biber serpilebilir. Karabiber ya da kırmızı biberden karıncalar hiç hoşlanmazlar. Su ve biber çözeltisi hazırlayarak giriş yerlerine püskürterek karıncalar uzaklaştırılabilir. Karıncaları öldürmeyen bu karışım kesinlikle onları uzaklaştırmakta faydalıdır.

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Limon

En çok kullanılan ve bilinen yöntemlerden bir tanesi de limondur. Karıncaların bulunduğu bölgeye limon kabukları yerleştirilir ya da limon sıkılır. Limon suyunun kokusunu sevmeyen karıncalar bölgeden uzak duracaktır.

Tebeşir

Karıncalardan kurtulmak için kullanılan en iyi ev ilaçlarından bir tanesi tebeşirdir. Tebeşir içerdiği kalsiyum karbonat ile karıncaların uzak kalmasını sağlar. Karıncaların giriş bölgelerine toz haline getirilmiş bir tebeşir püskürtülür ya da bir tebeşir çizgisi çizilir.

Portakal

Karınca kovuculuğu açısından portakal da limon ile aynıdır. Evleri ziyaret eden karıncaları uzaklaştırır. Birkaç portakal kabuğu ve bir fincan sıcak su ile bir macun oluşturulur. Karıncaların giriş bölgelerine bu macun yayılır ve daha sonra silinir. Aynı zamanda portakal kabukları mutfak masasına ya da karıncaların girebileceği yerlere yerleştirilebilir.