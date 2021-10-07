Karıncakuşu Nedir Ve Nerede Yaşar? Karıncakuşu Özellikleri Ve Türleri

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Merak edilen ve internet üzerinden araştırılan kuş türleri içerisinde karınca kuşları gelmektedir. Bu kuş türü dünyanın tropika alanlarının önemli bir kısmında yaşama özelliğine sahip türler içerisinde yer almaktadır. Özellikle iki farklı renge sahip olması ile beraber küçük yapılı, hızlı ve atiktir. Diğer yandan türleri ve alt türleri olan kuşlar içerisinde gelirler.

Karınca Kuşu Nedir?

Karınca kuşu aynı zamanda iki renkli karınca kuşu olarak bilinmektedir. Çünkü vücudun üst kısmı kahverengi ile kaplı iken, göğüs bölgesi beyaz renklidir. Aynı zamanda Thamnophilidae familyasına ait olan kuş türleri içerisinde gelir. İnce ve küçük gagalı bir kuş türü olması ile beraber, Gymnotiphys leucaspis cinsi içerisinde bulunan bir kuş türü olarak da öne çıkıyor. Doğal habitatları zengin ve geniş bir bölgeye yayılmasının yanı sıra, ortam koşullarına hızlı şekilde adapte olma yeteneklerine sahip kuş türleri içerisinde bulunurlar.

Karınca Kuşu Nerede Yaşar?

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Karınca kuşları hakkında en merak edilen durumlar içerisinde nerelerde ve hangi bölgelerde yaşıyor olduklarıdır. Bu doğrultuda özellikle astropikal ile beraber tropikal nemli ormanlık alanlarda yaşayan kuş türleri olduklarını söylemek mümkün. Yani genel olarak sıcak ve ılıman iklimleri seven, aynı zamanda belli orandaki yağış alan alanlarda yaşamını sürdürürler. Bu bağlamda ülke olarak ele alındığı vakit Brezilya, Kolombiya, Kostarika, Honduras, Ekvator ve Nikaragua ile beraber Peru ve Panama da çok sık görülen hayvanlar içerisinde gelirler. Aynı zamanda Türkiye'nin bu konumları barındıran belli başlı bazı bölgelerinde görülen kuşlar içerisinde yer almaktadırlar.

Karınca Kuşu Özellikleri

Karınca tuşları farklı özellikleri ile beraber dikkat çeken ve öne çıkan önemli kuş türleri içerisinde gelmektedir.

- Özellikle havada asılı kalıp kanatlarını çok hızlı şekilde çırpma özelliklerine sahip olmaları ile dikkat çekerler.

- Türüne bağlı olarak saniyede 15 ila 80 defa kanat çırparlar.

- Havada kalmaları ile beraber geriye doğru ya da yan taraflara doğru uçma özelliklerine sahiplerdir.

- Yatay ve dikey olarak da uçabilirler.

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- Çiçek nektarlarını ince gagaları ile emerler.

- Kahverengi ve beyaz olmak üzere iki farklı renge sahiplerdir.

- Küçük yapılı ve minyatür kuş türleri içerisinde yer alırlar.

- Tropikal bölgelerde yaşama özelliklerine sahip olan ve nemli ormanları seven kuş türleridir.

Bu şekilde yukarıda verilen farklı özellikleri ile beraber öne çıkan önemli kuş türleri içerisinde yer aldıklarını söylemek mümkün. Aynı zamanda bulundukları bölge itibariyle hızlı şekilde adapte olma yeteneklerine sahiplerdir. Bu yönleriyle kolayca yuva yaparak üreme dönemine girebilirler.

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Karınca Kuşu Türleri

Karınca kuşları genel olarak çok fazla türü olmayan kuşlar içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda bulundukları bölge ile beraber, ortak şekilde tropikal alanlarda yaşayan ve birbirine benzeyen kuşlardır. Fiziksel yapıları ile beraber beslenme ve yaşam koşulları aynıdır. Aynı zamanda tek bir familya ve cins üzerinden öne çıkan kuş türleri arasında olduğunu ifade etmek mümkün.

Karınca Kuşları Nasıl Beslenir?

Karınca kuşları hem etçil hem de otçul olarak beslenen kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda adından da anlaşılacağı üzere karıncalar ile beslenen bir kuş türü olmasının yanı sıra, farklı böcek türlerini de tüketirler. Ayrıca tropikal alandaki farklı ağaçları meyvelerini tüketme özelliğine sahip kuş türleri içerisinde yer alırlar.