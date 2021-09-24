Karınca Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? En Büyük Ve Tehlikeli Karıncalar Hangileridir?

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Yaşam sürdüğümüz her alanda sıklıkla karşılaştığımız, kimiz zaman önemsemediğimiz karıncaların dünyası fazlası ile ilginçtir. Dünya üzerinde yaşam süren canlılardan en kalabalık popülasyona sahip olan canlılar karıncalardır. Buzlu kutup bölgelerinin dışında en çok tropik bölgelerde yayılım gösterirler. Karıncalar yaban arıları ve arılar ile aynı aileye mensuptur.

Karınca Türleri

Dünya genelinde bilinen 10 binden daha fazla, bilinmeyenler ile 35 bine yakın karınca türü vardır. Her türün kendi içinde farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Bu minik canlıların en çok bilinen bazı türleri ise şunlardır:

Bal Karıncaları

Attalar (Şemsiyeli Karıncalar)

Ordu Karıncaları

Ateş Karıncaları

Hasat Karıncaları

Dokumacı Karıncalar

Firavun Karıncaları

Çoban Karıncaları

Arjantin Karıncaları

Marangoz Karıncalar

Kokulu Ev Karıncaları

Kaldırım Karıncaları

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Karıncaların Özellikleri

İnsan ırkı dışında tarım yapabilen tek canlılardır. Çeneleri yardımı ile koparmış oldukları yaprakları toprak altında saklarlar, onları çiğneyip lapa haline getirirler ve kuru yaprakların üzerinde mantar yetiştirirler. Bu mantarların protein değeri oldukça yüksektir.

Antarktika hariç dünyanın hemen her bölgesinde yaşam sürerler.

En önemli faaliyetleri yuvalarının dışında besin arayışlarıdır.

Karınca toplulukları içerisinde iş bölümü vardır. Aynı zamanda karmaşık problemlerin çözümü için bireyler arasında iletişim kurarlar. Bu özellikleri insanlar ile benzerdir.

3 adet mideleri vardır birinci kısım besinlerin emilmesi ve pompa görevi, ikinci kısım besinlerin muhafaza edilmesi, üçüncü kısım ise genişleyebilen yapıda olan kursaktır.

Karıncaların kulakları yoktur. Ayaklarında bulunan özel yapılar sayesinde yerde oluşan titreşimleri ve sinyalleri yorumlayarak hareket ederler.

Ciğerleri yoktur.

Fedakar karınca, aç olan bir arkadaşına antenini temas ettirerek besin aktarımı yapar. Bu olaya ise boşalma yani trofalazı adı verilir.

Karıncalar mideleri tamamıyla dolu olsa dahi açlıktan ölebilir. Çünkü karıncalarda sosyal mide vardır. Besinlerinin çoğunu buraya depolayarak diğer karıncaların beslenmesini sağlarlar. Sosyal midedeki besinlerden kendisi yararlanamaz.

Bazı türlerde zehir vardır.

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Salgı bezlerinin yardımı ile besine ulaşana kadar koku izi bırakarak, diğer karınca arkadaşlarına bu şekilde haber verirler.

Her karınca kolonisi kendisine has bir kokuya sahiptir.

Her koloninin yaşam alanı yaklaşık yarım kilometre civarındadır. İçerisinde yiyecek depoları, havalandırma sistemi, yumurta bakım odaları, köprüler, çöp alanları, acil çıkışlar, kavşaklar ve bağlantılar bulunur.

Böcek türleri arasında en fazla yaşayabilen canlı kraliçe karıncadır. Yaklaşık ömrü 28 yıldır.

Çalışkan olarak bilinen bu canlıların yaklaşık %20'si hiç bir iş yapmaz. Bu nedenle tembel karıncalar olarak bilinirler.

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Bir karıncanın yaklaşık ömrü ise 45 ile 60 gün arasındadır.

Öldükleri zaman anten yapısından ölümü çevresine haber veren bir sıvı salgılanır.

Ölen karınca mezarlığa götürülür.

​​​​En Büyük ve Tehlikeli Karıncalar Hangileridir?

Karıncalar genellikle zararsız canlılar olarak bilinmektedir. Fakat bu bilgi kısmen yanlıştır. Bazı karınca türleri son derece etkili olan zehirlere sahiptir. Bir ısırık ile insanların ölümlerine bile sebep olabilen bu karınca türlerinin zehirleri, insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olma, bağışıklık sistemine saldırma gibi özelliklere sahiptir. En tehlikeli 10 karınca türü ise şunlardır:

Bulldog Ant

Bullet Ant

Army Ant

Siafu Ant

Fire Ant

Florida Harvester Ant

Bullhorn Acacia Ant

Green Tree Ant

Pony Ant

Jack Jumper Ant