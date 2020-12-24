Karikatürist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Karikatürist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Karikatürist, mizahi bir bakış açısı ile güncel ve önemli konuları çizimlerine aktarır.

Karikatürist Nedir?

Karikatürist, çizim yeteneğini, yaratıcılığını ve zekasını kullanarak çeşitli platformlarda çalışma imkanı bulabilir. Karikatürist, karikatür çizerek bir şeyler anlatmaya çalışan kişilere verilen isimdir. Bu işi yapmayı düşünenler kendi karikatürlerini çizerek kendi işlerini yapabileceği gibi çeşitli platformlarda da yer alabilmek için çeşitli kurslara katılabilir ve işin teknik kısmını öğrenmek için teknik detayları öğreneceğiniz eğitimlere katılabilirsiniz.

Karikatürist Ne İş Yapar?

Karikatüristler, sürekli basılı yayınlarda komik duvar kağıdı, portre ve çizgi öyküler çözebileceği gibi siyasi konulara da farklı bir bakış açısı getirir. Tüm bu konuları ise mizahi bir dil ile anlatır.

Karikatürist olmak isteyen kişiler sosyal medya araçları aracılığı ile de mizahi içerik üretimi yapabilir.

Karikatür, sanatın her alanına yayılmış bir sanattır. Müzik, sinema ve edebiyatta mizahi çizim yapan pek çok kişi bulunuyor.

Karikatürist olmak isteyen kişiler, ünlü bir karikatürist olabilmek için çok çalışmalı gerekli teknik eğitimleri almalıdır.

İnsanları güldürürken düşünmeye sevk edecek içerikler hazırlamaları gerekir.

Karikatürist Nasıl Olunur?

Karikatürist olmak için mizahi yeteneğe ve çizim yeteneğine sahip olmanız gerekir. Karikatürist olmak için başka herhangi bir eğitim şartı bulunmamasına rağmen bu işte ilerlemek ve başarı elde etmek için işin tekniklerini ve çizimin ana unsurlarını öğreneceğiniz eğitimler almanız gerekebilir.

Size yol göstermesi için ünlü çizerlerin tavsiye ve öğütlerine de kulak vermeniz gerekir. Bu mesleği yapabilmek için zorunlu olarak okunması gereken bir önlisans ya da lisans bölümü bulunmuyor. Fakat çizim yapacak kişilerin pek çok farklı alanda bilgi sahibi olması, güncel olayları yakından takip ederek bu olayları çizimlerinde mizahi bir öyküleme kullanabilmeleri gerekir. Genellikle karikatürist olmak isteyen kişiler resim, grafik ve sanat bölümlerinde okumayı tercih ediyor. Bu bölümler, aynı zamanda karikatüristlerin çizim yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur.

Karikatürist Olma Şartları Nelerdir?

İyi bir çizim yeteneğine sahip olmalı,

Yaratıcı olmalı,

Çevresindeki olaylara karşı duyarlı olmalı,

Gelişmiş bir grafik ve tasarım bilgisine sahip olmalı,

Gözlem yeteneği gelişmiş olmalı,

Farklı ve yaratıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır.

Genel kültürü ve bilgi seviyesi yüksek olmalı ve bu bilgilerini çizimlerinde hem güldürürken hem de düşündürebilmek için kullanabilecek yeteneğe sahip olmalıdır.

Toplumsal analizleri en iyi şekilde yaparak toplumun ortak dili ile anlaşılır bir mizah yapabilmek, karikatüristler için en önemli kriterdir.

Karikatürist Maaşları Ne Kadardır?

Karikatürist olabilmek için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olan kişiler, çalıştıkları yere ve platforma göre farklı maaş alır. Bu kişiler kendi işlerini yapabileceği gibi belirli yayınevleri ile iş birliği içinde de çalışabilir. Karikatüristler, genellikle asgari ücret ile iş hayatına adım atabilir. Ama daha kurumsal yerlerde görev alan karikatüristler, 5.000 TL ile 7.000 TL arasında maaş alabilir.

Karikatüristlerin İş İmkanları Nelerdir?

Karikatüristler serbest olarak çalışarak kendi çizimlerin yapabilecekleri gibi pek çok kurumsal dergi, yayınevi ve pek çok mecrada da görev alabilirler. Bu alanda kendini yetiştiren ve ilgi çekmeyi başaran karikatüristler, işlerinde daha iyi yerlere gelme ve dolgun maaş ile çalışma fırsatı da bulabilirler. Karikatüristler, katıldıkları eğitimlerden aldıkları sertifika ve belgeler sayesinde kendilerini bu alanda geliştirme imkanı bulabilirler.