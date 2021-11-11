Kargu ne demek, ne anlama gelir? Kargu kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Macaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğandan önemli mesajlarMacaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğan'dan önemli mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kargu ne demek, ne anlama gelir? Kargu kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Kargu#Nedir
Kargu ne demek, ne anlama gelir Kargu kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Türkçede amacına hitap eden birçok değişik kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin ne anlama geldiği konusunda ise internet üzerinden araştırma gerçekleştirilmektedir. Özellikle bunlar içerisinde kargu kelimesi bir adım öne çıkıyor. Peki kargu ne demek, ne anlama gelir? Kargu kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilenleri derledik.

Haberin Devamı

Sektörel açıdan bakıldığı vakit kargu kelimesi önemli bir yer taşır. Değişik işyerlerindeki makineler üzerinde öne çıkan bir yapı olduğunu söylemek gerekmektedir. Aynı zamanda bu konuda almış olduğu görevli üzerinden önemli bir yere sahip yapılar arasında yer alır.

Kargu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

En çok merak edilen kelimeler arasında kargu gelmektedir. Değişik yerlerde bu kelime ile karşılaşan pek çok kişi anlamını öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda kargu kelimesini ‘Dokuma aygıtında ipliklerin yolunu açan araç’ şeklinde ifade etmek mümkün. Böylece ipliklerin çok daha düzgün bir şekilde bir araya gelmesi noktasında önemli bir yer taşır.

Kargu Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldı vakit kargu kelimesi belli bir anlam ifade etmektedir. Bu bağlamda kargu kelimesinin anlamı dokuma aygıtı içerisinde ipeklere yolunu açmaya yarayan araç şeklinde anlatmak mümkün. Özellikle belli başlı bazı sektörler açısından önemli bir yere sahiptir. Yapısal olarak dokuma esnasında ipliklerin yolunu belli bir düzen eşliğinde açma görevi üstlenmiş tasarım olarak da öne çıkar. Bu yönüyle Türk Dil Kurumu kapsamında taşıdığı anlam üzerinden tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Kargu#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT