Kargu ne demek, ne anlama gelir? Kargu kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Sektörel açıdan bakıldığı vakit kargu kelimesi önemli bir yer taşır. Değişik işyerlerindeki makineler üzerinde öne çıkan bir yapı olduğunu söylemek gerekmektedir. Aynı zamanda bu konuda almış olduğu görevli üzerinden önemli bir yere sahip yapılar arasında yer alır.

Kargu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

En çok merak edilen kelimeler arasında kargu gelmektedir. Değişik yerlerde bu kelime ile karşılaşan pek çok kişi anlamını öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda kargu kelimesini ‘Dokuma aygıtında ipliklerin yolunu açan araç’ şeklinde ifade etmek mümkün. Böylece ipliklerin çok daha düzgün bir şekilde bir araya gelmesi noktasında önemli bir yer taşır.

Kargu Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldı vakit kargu kelimesi belli bir anlam ifade etmektedir. Bu bağlamda kargu kelimesinin anlamı dokuma aygıtı içerisinde ipeklere yolunu açmaya yarayan araç şeklinde anlatmak mümkün. Özellikle belli başlı bazı sektörler açısından önemli bir yere sahiptir. Yapısal olarak dokuma esnasında ipliklerin yolunu belli bir düzen eşliğinde açma görevi üstlenmiş tasarım olarak da öne çıkar. Bu yönüyle Türk Dil Kurumu kapsamında taşıdığı anlam üzerinden tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.