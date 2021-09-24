Karga Türleri Ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Karga Vardır?

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İnsanlar tarafından bilinen karga kuşu en çok sesiyle dikkatleri üzerine toplamaktadır. Bireyler karga kuşunu sesinden tanımakta ve oldukça gürültülü bulmaktadır. Karga kuşunun görüntüsü de renginin tamamen siyah olmasından dolayı ürkütücü gelebilmektedir.

Karga Türleri ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki karga kuşunun çok daha büyüklerine kara karga ya da kuzgun denmektedir.

Genel anlamda karga kuşunun fiziksel özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Karga kuşu Corvus cinsini oluşturmaktadır.

Küçük ayakları vardır.

Düz iri gagaları bulunur.

Gagaları ve tüyleri siyah olabilmektedir.

Ötücü kuş olarak bilinirken zeki olduğu da söylenmektedir.

Siyah olan tüyleri oldukça parlaktır.

Kanatları ise geniştir.

Gagası kıvrık ve güçlüdür. Bu sebepten dolayı tarlalarda tohumları yemesinden dolayı istenmemektedir.

Çirkin ve gürültülü bir sesi vardır.

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Bayağı kuzgun denilen karga kuşları ortalama olarak 10 ile 15 yıl arasında yaşayabilmektedir.

Avustralya kargası ise ortalama olarak 22 yıl yaşamaktadır.

Amerikan kargası da ortalama olarak 7 ile 8 yıl arasında yaşayabilmektedir.

Bayağı kuzgun kargası 56 ile 78 cm uzunluğundadır.

Avustralya kargası da 46 ile 53 cm uzunluğundadır.

Amerikan kargası da 40 ile 53 cm uzunluğundadır.

Bayağı kuzgun kargası 0,69 ile 2 kg ağırlığa sahiptir.

Avustralya kargası da 650 gram ağırlığındadır.

Amerikan kargası da 320 ile 620 gram ağırlık arasındadır.

Bayağı kuzgun kargasının kanat genişliği 100 ile 155 cm arasındadır.

Avustralya kargasının kanat genişliği 100 cm civarındadır.

Amerikan kargasının kanat genişliği 85 ile 100 cm arasındadır.

Dünyada çok çeşitli karga türleri bulunmaktadır işte başlıca karga türleri şöyle sıralanmaktadır:

Bayağı kuzgun kargası

Amerikan kargası

Avustralya kargası

Ekin kargası

Küçük karga

Leş kargası

Büyük gagalı karga

Ev kargası

Alacalı karga

Kap kargası

Torres kargası

İnce gagalı karga

Beyaz boyunlu karga

Boz karga

Kalın gagalı karga

Balık kargası

Yeni Kaledonya kargası

Beyaz yakalı karga

Hawai kargası

Alaca küçük karga

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Orman kuzgunu

Kuzey batı kargası

Kahverengi başlı karga

Mariana adaları kargası

Kısa kuyruklu kuzgun

Tamaulipas kargası

Şeritli karga

Beyaz gagalı karga

Yakalı karga

Çöl kuzgunu

Bugenvillea kargası

Bismaeck crow kargası

Uzun gagalı karga

Küba kargası

Banggai kargası

Flores kargası

Yeni Zelanda kargası

Palmiye kargası

Jamaika kargası

Meksika kargası

Kaç Çeşit Karga Vardır?

Kargalar korkunç zekalarıyla bilinmektedir. Dünyada çok fazla çeşitte karga türü ve sınıfı bulunmaktadır. Bunların başlıcalarını yukarıda yazdık. Karga çeşitlerinin ortalama sayısı en az 40 çeşitten fazla olduğu bilinmektedir.

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Ekin kargasına tarlalarda bulunduğu için ve ekin ürünlerini yediği için bu isim verilmiştir.

Küçük karga çeşidi ise ortalama 33 cm boyunda olduğu için bu isim verilmiştir. Bu karga çeşidi açık alanlarda, kentlerde ve kayalıklarda yaşamaktadır.

Leş kargası ise Doğu Asya ve Batı Avrupa'da yaşayan karga türüdür. Büyük gagalı karga çeşidi ise zararlı olarak görülmektedir. Bu çeşidin nüfusu oldukça artış göstermiştir. Boyu ise 60 cm den fazla olabilmektedir. Gri renkte bacakları, sivri gagaları vardır. Tüyleri tamamen siyah değildir. Kafası ve alt tarafları daha koyu renkte gri rengi andırmaktadır.

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Ev kargası çeşidi aslında Hint kargası olarak da bilinmektedir. Asya kökenli bir kuştur. Dünyada ise birçok yerde bulunmaktadır. Gri boyunları vardır ve tüyleri de siyah ve gri renk karışımından oluşmaktadır.