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Karga Türleri Ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Karga Vardır?

Karga Türleri Ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir Kaç Çeşit Karga Vardır

Karga terimi hayvan biliminde yer alan bir terimdir. Karga siyah ve oldukça büyük gözüken çirkin sesi olan simsiyah bir kuş türüdür. İnsanlar tarafından da karga kuşu dikkat çekmektedir. Bunun nedeni ise karga kuşunun değişik özelliklerinin bulunmasıdır. Karga türleri ve fiziksel özellikleri nelerdir, kaç çeşit karga vardır detayları ile derledik.

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İnsanlar tarafından bilinen karga kuşu en çok sesiyle dikkatleri üzerine toplamaktadır. Bireyler karga kuşunu sesinden tanımakta ve oldukça gürültülü bulmaktadır. Karga kuşunun görüntüsü de renginin tamamen siyah olmasından dolayı ürkütücü gelebilmektedir. 

 Karga Türleri ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir? 

 Öncelikle şu bilinmelidir ki karga kuşunun çok daha büyüklerine kara karga ya da kuzgun denmektedir. 

 Genel anlamda karga kuşunun fiziksel özellikleri şöyle sıralanmaktadır: 

Karga kuşu Corvus cinsini oluşturmaktadır. 

Küçük ayakları vardır. 

Düz iri gagaları bulunur. 

Gagaları ve tüyleri siyah olabilmektedir. 

Ötücü kuş olarak bilinirken zeki olduğu da söylenmektedir. 

Siyah olan tüyleri oldukça parlaktır. 

Kanatları ise geniştir. 

Gagası kıvrık ve güçlüdür. Bu sebepten dolayı tarlalarda tohumları yemesinden dolayı istenmemektedir. 

Çirkin ve gürültülü bir sesi vardır. 

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Bayağı kuzgun denilen karga kuşları ortalama olarak 10 ile 15 yıl arasında yaşayabilmektedir. 

Avustralya kargası ise ortalama olarak 22 yıl yaşamaktadır. 

Amerikan kargası da ortalama olarak 7 ile 8 yıl arasında yaşayabilmektedir. 

Bayağı kuzgun kargası 56 ile 78 cm uzunluğundadır. 

Avustralya kargası da 46 ile 53 cm uzunluğundadır.

Amerikan kargası da 40 ile 53 cm uzunluğundadır. 

Bayağı kuzgun kargası 0,69 ile 2 kg ağırlığa sahiptir. 

Avustralya kargası da 650 gram ağırlığındadır. 

Amerikan kargası da 320 ile 620 gram ağırlık arasındadır. 

Bayağı kuzgun kargasının kanat genişliği 100 ile 155 cm arasındadır. 

Avustralya kargasının kanat genişliği 100 cm civarındadır. 

Amerikan kargasının kanat genişliği 85 ile 100 cm arasındadır. 

Dünyada çok çeşitli karga türleri bulunmaktadır işte başlıca karga türleri şöyle sıralanmaktadır: 

Bayağı kuzgun kargası 

Amerikan kargası 

Avustralya kargası 

Ekin kargası 

Küçük karga 

Leş kargası 

Büyük gagalı karga 

Ev kargası 

Alacalı karga 

Kap kargası 

Torres kargası 

İnce gagalı karga 

Beyaz boyunlu karga 

Boz karga 

Kalın gagalı karga 

Balık kargası 

Yeni Kaledonya kargası 

Beyaz yakalı karga 

Hawai kargası 

Alaca küçük karga 

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Orman kuzgunu 

Kuzey batı kargası 

Kahverengi başlı karga 

Mariana adaları kargası 

Kısa kuyruklu kuzgun 

Tamaulipas kargası 

Şeritli karga 

Beyaz gagalı karga 

Yakalı karga 

Çöl kuzgunu 

Bugenvillea kargası 

Bismaeck crow kargası 

Uzun gagalı karga 

Küba kargası 

Banggai kargası 

Flores kargası 

Yeni Zelanda kargası 

Palmiye kargası 

Jamaika kargası 

Meksika kargası 

 Kaç Çeşit Karga Vardır? 

 Kargalar korkunç zekalarıyla bilinmektedir. Dünyada çok fazla çeşitte karga türü ve sınıfı bulunmaktadır. Bunların başlıcalarını yukarıda yazdık. Karga çeşitlerinin ortalama sayısı en az 40 çeşitten fazla olduğu bilinmektedir. 

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 Ekin kargasına tarlalarda bulunduğu için ve ekin ürünlerini yediği için bu isim verilmiştir. 

 Küçük karga çeşidi ise ortalama 33 cm boyunda olduğu için bu isim verilmiştir. Bu karga çeşidi açık alanlarda, kentlerde ve kayalıklarda yaşamaktadır. 

 Leş kargası ise Doğu Asya ve Batı Avrupa'da yaşayan karga türüdür. Büyük gagalı karga çeşidi ise zararlı olarak görülmektedir. Bu çeşidin nüfusu oldukça artış göstermiştir. Boyu ise 60 cm den fazla olabilmektedir. Gri renkte bacakları, sivri gagaları vardır. Tüyleri tamamen siyah değildir. Kafası ve alt tarafları daha koyu renkte gri rengi andırmaktadır.

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Ev kargası çeşidi aslında Hint kargası olarak da bilinmektedir. Asya kökenli bir kuştur. Dünyada ise birçok yerde bulunmaktadır. Gri boyunları vardır ve tüyleri de siyah ve gri renk karışımından oluşmaktadır.

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