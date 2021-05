Karga Ne Yer? Yavru Kargalar Nasıl Beslenir Ve Kargaların En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kargalar doğada buldukları her şeyi yiyebilen kuş türleridir.

Karga Ne Yer?

Kargalar hakkında doğru bilinen birçok yanlış bulunuyor. Özellikle 200 sene kadar yaşadıkları doğru bilinen bir yanlıştır. Kargaların en uzun 15-20 yıl kadar yaşar. İnsanları çok seven bir kuş türüdür. Her ne kadar ilginç bir durum olsa da insanlarla arasını iyi tutar. Kargalar hakkında doğru bilinen bir yanlış bilgi de sadece leş yedikleri bilgisidir. Bu durum aslında böyle değildir. Kargalar doğada bulunan her şeyi yiyebilir. Çöp, böcek, sinek gibi birçok canlıyı yiyerek beslenebilir.

Kargaların çeşidi olan leş kargaları sadece leşleri yer. Bu bilgi tüm kargalar için geçerli değildir. Normal karga türleri herhangi bir yemek ayrımı yapmaz. Çöp bile yedikleri görülmüştür. Görünüşleriyle insanlar tarafından çirkin görülür. En çok konuşulan özelliği sesidir. Sesinin çok kötü olması ve kulakları tırmalaması insanların alıştığı bir durumdur. Kargalar her bölgede görülebilen kuş türleridir. Besin seçimi yapmadığı için günlük ihtiyaç duyduğu yiyecekleri kolay bir şekilde temin edebilir. Bu durum onların daha uzun yaşamasına yardımcı oluyor.

Yavru Kargalar Nasıl Beslenir? Kargaların En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Yavru kargalar, anneleri tarafından beslenerek büyütülür. Tüm yiyecekleri annesi tarafından karşılanır. Kargalar genellikle küçük böcekleri yediğinden dolayı, yavrusuna yemek bulma konusunda zorlanmaz. Eğer annesini kaybeden bir yavru karga bulunuyorsa, hayatta kalması çok kolay değildir. Kargalar için söylenen uzun yaşıyor kavramı, normal şartlarda yaşayan kargalar içindir. Özel olarak bakımı yapılmayan kargalar en fazla 10 ile 15 sene arası yaşar. Kargaların en büyük özelliği rengi ve sesleridir. Özellikle sahip olduğu ses tüm canlıları rahatsız edecek seviyededir. Özellikle insanlar birbirlerine "karga gibi sesin var" diye atıfta bulunabiliyor.