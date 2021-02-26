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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 02:36 | Son Güncelleme:

Karga Kekliği Taklit Edeyim Derken Kendi Yürüyüşünü Şaşırmış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Karga Kekliği Taklit Edeyim Derken Kendi Yürüyüşünü Şaşırmış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış atasözü bulunmaktadır. Sıklıkla günlük hayatta da kullanılan atasözlerinden biridir. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış atasözünün anlamı nedir? Cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış atasözünün detayları.

İnsanlar büyüdükleri çevreden ilk eğitimini alırlar. Bu anlamda kişinin davranışları, bilgi ve becerileri, görgüleri, kullandığı yöntem ve yollar şekillenir, insanlar arasında bu şekilde farklılıklar oluşur. Aile ve çevreden alınan eğitime rağmen bazı kişiler özenti bir kişiliğe sahip olur. Sürekli başka kişileri taklit etmeye başlarlar fakat pek fazla beceremeyebilirler ve komik duruma düşerler.

 Karga Kekliği Taklit Edeyim Derken Kendi Yürüyüşünü Şaşırmış Atasözü Anlamı (TDK) Nedir?

 İnsan kendisinin yaratılışında olan özellikleri zorlamamalıdır. Fakat zorlanırsa sonuç alınamaz ve kişi herkesin maskarası konumuna düşer. Görgüsüzüz olan kişi, görgülü olan kişinin yatuklarını yapmaya kalkarsa beceremez, kendisinin doğal olan davranışlarını kaybeder ve komik duruma düşer.

 Karga Kekliği Taklit Edeyim Derken Kendi Yürüyüşünü Şaşırmış Atasözünün Cümledeki Örnekleri

 Arkadaşımın yaptığı gibi yapmak istedim ama tam bir karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmışa döndüm.

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