Karenin Çevresi Nasıl Bulunur? Karenin Uzunluğu Ve Bir Kenarı Nasıl Bulunur?

Belli başlı değerleri bilmek suretiyle karenin çevresi ve uzunluğu ile beraber bir kenarı bulmak oldukça kolaydır. Tabii bu konularda ele alınan belli bir standart formül de olduğunu söylemek mümkün.

Karenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Karenin çevresini bulmak için sadece bir kenarını bilmek yeterlidir. Zira karenin çevresi toplam kenar sayısına eşittir. Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşittir ve 4 kenardan oluşur. Bu doğrultuda formül üzerinden şu şekilde ele alınabilir; Karenin bir kenarına ‘a’ denirse;

Karenin çevresi = 4 x a

Bu şekilde karenin çevresi kolay bir biçimde bulunabilir.

Karenin Uzunluğu Nasıl Bulunur?

Karenin uzunluğu aynı zamanda karenin çevresi olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda bir kare 4 kenardan oluşur ve her bir kenarı birbirine eşittir. Yani bu bağlamda karenin dört bir kenarını toplamak ya da bir kenarı 4 ile çarpmak suretiyle karenin uzunluğunu bulmak mümkün. Bir karenin kenarını yine aynı şekilde, ‘a’ denirse;

Karenin uzunluğu = 4 x a

Karenin uzunluğu = a + a + a + a = 4a

Bu şekilde görüldüğü gibi karenin uzunluğu kolay bir şekilde bulunabilir. Tabii elbette uzunluğu bulabilmek için öncelikle karenin bir kenarının bilinmesi gerekmektedir. Daha sonra tüm kenarlar toplanmak suretiyle ya da bir kenar 4 ile çarpılarak rahatlıkla uzunluk elde edebilir.

Karenin Bir Kenarı Nasıl Bulunur?

Karenin bir kenarını bulabilmek için bu defa çevresini bulurken ele alınan yöntemin tersi öne çıkmaktadır. Yani bu bağlamda karenin bir kenarı bulmak için çevresi ya da alanı bilinmelidir.

Karenin dört kenarı birbirine eşit olduğu için, bir kenara bulabilmek için çevreyi 4'e bölmek yeterlidir.

Aynı şekilde karenin alanı ise iki kenarının çarpımı ile bulunur. Yani bu doğrultuda karenin alanı üzerinden karekök alındığı vakit yine bir kenarını bulmak mümkündür.